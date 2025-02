La Maison Blanche accuse «d'abus de pouvoir» les juges bloquant des décisions de Donald Trump

La Maison Blanche a accusé mercredi les juges bloquant certaines décisions de Donald Trump de faire preuve d'"abus de pouvoir" et de "contrecarrer la volonté du peuple". "Nous estimons que ces juges agissent davantage comme des militants judiciaires que comme des arbitres honnêtes de la loi", a déclaré la porte-parole Karoline Leavitt lors d'un point presse.

La Maison Blanche a accusé mercredi les juges bloquant certaines décisions de Donald Trump de faire preuve d'"abus de pouvoir" et de "contrecarrer la volonté du peuple", dans un nouveau coup de semonce de l'exécutif américain contre l'autorité judiciaire.

"Nous estimons que ces juges agissent davantage comme des militants judiciaires que comme des arbitres honnêtes de la loi", a déclaré la porte-parole Karoline Leavitt lors d'un point presse à la Maison Blanche. "Petit rappel aux juges de gauche qui soutiennent ces tentatives: 77 millions d'Américains ont voté pour élire ce président et chaque injonction est un abus de pouvoir et une tentative de contrecarrer la volonté du peuple", a-t-elle ajouté.

"Nous nous conformerons à la loi dans les tribunaux", a assuré la porte-parole, avant d'affirmer que la Maison Blanche continuerait "de poursuivre chaque recours légal pour annuler au bout du compte ces injonctions extrémistes". En soirée, la porte-parole de la Maison Blanche s'est toutefois félicitée pour la décision d'un juge rétablissant le plan du gouvernement Trump incitant les fonctionnaires fédéraux à démissionner en conservant leur salaire jusqu'à fin septembre, sous peine de risquer d'être limogés dans le futur.

"Nous voulons débusquer la corruption"

Ce même juge avait suspendu temporairement ce plan la semaine dernière. "Cette décision est la première d'une longue série de victoires judiciaires pour le président (Trump)", a réagi Karoline Leavitt sur X. Mardi, Donald Trump avait de son côté dénoncé des "juges très politisés".

"Nous voulons débusquer la corruption, et il semble dur à croire qu'un juge puisse dire : 'On ne veut pas que vous fassiez ça'", avait lancé le président américain depuis le Bureau ovale. "Je respecte toujours les décisions des tribunaux, et après, je dois faire appel", avait-il déclaré.

Vers une révocation des juges s'opposant à la politique de Trump ?

Des propos finalement suivis d'une menace à peine voilée : "Peut-être qu'on devrait se pencher sur les juges, parce que c'est très grave." Interrogée mercredi sur une publication d'Elon Musk appelant à la révocation des juges qui s'opposent à la politique de Donald Trump, la nouvelle ministre de la Justice Pam Bondi a répondu : "Cela ne va pas arriver maintenant".

"Nous allons suivre la procédure. Ce sont des juges fédéraux bénéficiant de nominations à vie mais ils seront déjugés en dernière instance par la Cour suprême des États-Unis si les cours d'appel non plus ne suivent pas la loi", a-t-elle assuré.