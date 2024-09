Un convoi de l'ONU tenu en joue par l'armée israélienne à Gaza, dénonce un porte-parole

Un convoi onusien identifié comme tel, devant participer à la campagne de vaccination contre la polio, a été tenu en joue pendant plusieurs heures lundi à Gaza par l'armée israélienne qui a tiré plusieurs fois, a dénoncé mardi le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Le convoi de plusieurs agences onusiennes, dont l'agence pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) "a été arrêté par les forces israéliennes" au point de contrôle d'al-Rachid alors qu'il avait toutes les autorisations nécessaires, a assuré Stéphane Dujarric.

>> LIRE AUSSI - Gaza : au moins 19 morts dans un raid israélien sur une zone humanitaire selon le Hamas

L'équipe de 12 employés de l'ONU "a été informée que les forces israéliennes voulaient interroger deux membres du convoi", a-t-il précisé. "La situation a vite dégénéré, les soldats pointant leurs armes directement sur notre personnel dans le convoi, les véhicules de l'ONU ont été encerclés par les forces israéliennes et des coups de feu ont été tirés".

"Cela aurait pu tourner à la tragédie"

Des chars israéliens et un bulldozer se sont ensuite approchés, "enfonçant les véhicules de l'ONU devant et derrière, compactant le convoi", a ajouté Stéphane Dujarric, notant que les employés ne pouvaient sortir des véhicules en toute sécurité. "Le convoi a été maintenu en joue pendant que des hauts responsables de l'ONU contactaient les autorités israéliennes pour tenter une désescalade" et "après sept heures et demie au point de contrôle, le convoi est reparti à sa base sans pouvoir mener sa mission humanitaire", a-t-il encore dénoncé.

"Cela aurait pu tourner à la tragédie", a-t-il insisté. "La conduite des forces israéliennes sur le terrain met les vies de notre personnel en danger", a déclaré le porte-parole, déplorant un événement qui est "le dernier exemple en date des dangers et entraves inacceptables" aux opérations humanitaires dans le territoire palestinien.

>> LIRE ÉGALEMENT - L'armée israélienne ordonne de nouvelles évacuations dans la bande de Gaza

Fin août, un véhicule du Programme alimentaire mondial avait reçu plusieurs balles à un autre autre point de contrôle de l'armée israélienne à Gaza. Et ce n'était pas la première fois que des véhicules de l'ONU étaient touchés par des tirs depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien du 7 octobre. En mai notamment, un employé de l'ONU de nationalité indienne avait été tué lorsque son véhicule avait été touché.