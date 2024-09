L'armée israélienne ordonne de nouvelles évacuations dans la bande de Gaza

L'ESSENTIEL

L'armée israélienne a ordonné lundi l'évacuation de plusieurs secteurs du nord-ouest de la bande de Gaza où elle poursuit sans répit son offensive contre le mouvement terroriste palestinien Hamas, après plus de onze mois de guerre. Une carte appelant à évacuer différents quartiers "considérés comme des zones de combat dangereuses" a été publiée sur le réseau social X par un porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee.

"Des organisations terroristes tirent à nouveau des roquettes sur l'Etat d'Israël et commettent des actes terroristes à partir de cette zone", a-t-il précisé en arabe. L'armée israélienne avait pourtant annoncé début janvier avoir "achevé le démantèlement de la structure militaire" du Hamas dans le nord, avant de lancer ses opérations terrestres dans le centre et le sud du territoire palestinien.

La majorité des Gazaouis ont connu au moins un déplacement forcé depuis le début de la guerre

Plus tôt lundi, les brigades al-Qods, la branche armée du Jihad islamique, un autre groupe palestinien à Gaza, avaient revendiqué des tirs de roquettes sur Israël, en particulier sur la ville d'Ashkelon. Aucun lien n'a été établi jusqu'ici entre les tirs de roquettes et l'ordre d'évacuation. L'armée israélienne a lancé à plusieurs reprises des ordres d'évacuation en vue d'opérations militaires dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, au pouvoir à Gaza en 2007.

Presque toute la population gazaouie a été déplacée au moins une fois en près d'un an de guerre. Des dizaines de milliers de personnes quittent à chaque évacuation leurs logements ou abri de fortune, en emportant avec elles leurs affaires, sans savoir parfois où aller. Israël a juré de détruire le Hamas après son attaque sans précédent du 7 octobre dans le sud d'Israël qui a entraîné la mort de 1.205 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles israéliennes.

Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 97 sont toujours retenues à Gaza, dont 33 ont été déclarées mortes par l'armée. En riposte, Israël a lancé une offensive d'ampleur à Gaza qui a fait au moins 40.972 morts, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza.