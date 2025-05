Nancy : pourquoi Emmanuel Macron et Donald Tusk ont-ils signé un traité renforçant les liens franco-polonais ?

Le traité a été paraphé à l'Hôtel de Ville de Nancy, en Lorraine, devenue le fief du roi Stanislas après son exil de Pologne sous la contrainte des armées russe et autrichienne au 18e siècle.

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre polonais Donald Tusk ont signé ce vendredi à Nancy, dans l'est de la France, un traité d'amitié et de coopération renforcée, témoignant du poids croissant de la Pologne en Europe face à la Russie. Le traité a été paraphé à l'Hôtel de Ville de Nancy, en Lorraine.