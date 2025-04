Ukraine : Paris salue un «excellent échange» qui a «permis de converger» en faveur d'une «paix solide»

"Un excellent échange" sur l'Ukraine, c'est ainsi que la présidence française a qualifié la série de réunions qui s'est déroulée ce jeudi entre Américains, Ukrainiens, Français, Britanniques et Allemands. Des discussions qui ont "permis de converger" sur l'objectif d'une "paix solide" entre l'Ukraine et la Russie.

La France a salué un "excellent échange" sur l'Ukraine jeudi à Paris dans un format "inédit" entre Américains, Ukrainiens, Français, Britanniques et Allemands, qui a "permis de converger" sur l'objectif d'une "paix solide" entre Kiev et Moscou.

"Nous avons déclenché aujourd'hui à Paris un processus qui est positif et auquel les Européens sont associés", s'est félicitée la présidence française à l'issue d'une série de réunions notamment autour d'Emmanuel Macron, du secrétaire d'État américain Marco Rubio et de Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump.

Ce cessez-le-feu devrait "se baser sur la ligne de contact (ligne de front) telle qu'elle est"

Une nouvelle réunion des émissaires de ces cinq pays est prévue la semaine prochaine à Londres, en présence notamment de M. Witkoff, alors que les Européens craignent depuis des semaines d'être mis à l'écart des négociations entre les États-Unis et la Russie.

Selon un conseiller d'Emmanuel Macron, les responsables ukrainiens et européens ont souligné leur "soutien commun" à "l'objectif du président Trump de mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine" et à "la nécessité d'un cessez-le-feu complet le plus rapidement possible". Ce cessez-le-feu devrait "se baser sur la ligne de contact (ligne de front) telle qu'elle est", en tenant compte des territoires ukrainiens "occupés par la Russie", a estimé l'Élysée.

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, Donald Trump a réengagé de manière spectaculaire le dialogue avec la Russie de Vladimir Poutine, laissant craindre à Kiev et aux Européens une négociation à laquelle ils ne seraient pas associés. L'Ukraine et les États-Unis sont finalement tombés d'accord sur le principe d'un cessez-le-feu complet, mais la Russie n'y a pas encore répondu favorablement.

"Les Américains sont prêts à discuter la question des garanties de sécurité"

De leur côté, une "coalition de volontaires", essentiellement européens, travaille sous la houlette de la France et du Royaume-Uni à des "garanties de sécurité" à apporter à Kiev dans le cadre d'un futur accord de paix, y compris un possible "force de réassurance" à déployer en Ukraine. Mais plusieurs de ces pays exigent un filet de sécurité américain pour y participer.

"Les Américains sont prêts à discuter la question des garanties de sécurité", s'est borné à dire jeudi à l'issue des rencontres parisiennes la présidence française, assurant que Washington "apprécie" le travail franco-britannique en ce sens.

"Il y a une volonté de travailler très étroitement avec nos partenaires ukrainiens, avec nos partenaires américains, de telle façon que la paix qui devra être négociée entre l'Ukraine et la Russie soit au bénéfice évidemment de l'Ukraine et aussi de la sécurité de tous en Europe", a encore dit l'entourage d'Emmanuel Macron. Il a estimé que la présence de Marco Rubio et de Steve Witkoff démontrait "l'importance qu'ils accordent" au "rôle des Européens".