Ukraine : Macron reparle à Poutine et redemande un cessez-le-feu

Le président français Emmanuel Macron s'est de nouveau entretenu mardi pendant une heure avec Vladimir Poutine, a annoncé l'Elysée, sans que se dégage un accord pour le cessez-le-feu réclamé par le président français.

Pas d'autre issue qu'un cessez-le-feu

Pour son huitième coup de fil avec le dirigeant russe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février, "il n'y a pour l'heure pas d'accord mais le président Macron reste convaincu de la nécessité de poursuivre ses efforts", explique la présidence française.

"Il n'y a pas d'autre issue qu'un cessez-le-feu et des négociations de bonne foi de la Russie avec l'Ukraine. Le Président de la République se tient aux côtés de l'Ukraine", ajoute l'Elysée. Le Kremlin s'est contenté d'indiquer que cet entretien avait eu lieu "à l'initiative de la partie française" et avait porté sur "la situation en Ukraine, dont les négociations en cours" entre les représentants russes et ukrainiens.

Lors de leur précédent entretien, le 18 mars, le président français avait exprimé sa "préoccupation extrême" concernant la situation à Marioupol, bombardée par l'armée russe, et réclamé "la levée du siège".

Zelensky réclame des négociation directes avec Poutine

Ce mardi, dans une vidéo devant le Forum humanitaire européen de Bruxelles, Emmanuel Macron a par ailleurs dénoncé l'usage par la Russie "d'armes explosives dans des zones densément peuplées", estimant que "tout, dans l'agression de l'Ukraine par la Russie, est inacceptable".

Le président français a aussi de nouveau appelé mardi son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'il a appelé très régulièrement depuis le 24 février pour l'assurer de son soutien.

Le président ukrainien, qui réclame à Vladimir Poutine des négociations directes, doit intervenir par vidéo mercredi à 15 heures devant les députés et sénateurs français pour leur demander leur appui, après avoir fait de même ces derniers jours devant les élus italiens, américains, canadiens, britanniques, allemands et israéliens. Il a aussi appelé lundi l'UE à cesser tout commerce avec la Russie