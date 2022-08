Ukraine : Macron appelle à n'avoir «aucune faiblesse, aucun esprit de compromission» face à la Russie

Le président français Emmanuel Macron a exhorté mardi la communauté internationale à ne faire montre d'"aucune faiblesse, aucun esprit de compromission" face à la Russie, alors que la guerre en Ukraine entrera mercredi dans son septième mois.

Les Européens prêts à soutenir le combat de l'Ukraine dans la durée

"Nous ne pouvons (..) avoir aucune faiblesse, aucun esprit de compromission, parce qu'il en va de notre liberté à toutes et à tous, et de la paix dans toutes les parties du globe", a-t-il lancé dans un message vidéo au Sommet de la "plateforme de Crimée", qui réunit les principaux Etats soutenant l'Ukraine.

Nombre de pays, de l'Afrique à l'Asie, s'en tiennent à une politique de neutralité depuis l'invasion russe en Ukraine, le 24 février, qu'ils s'abstiennent de condamner. En Europe, certains pays comme la Hongrie conservent aussi d'importants liens, notamment énergétiques, avec la Russie.

Macron appelle la Russie à "cesser les hostilités"

Emmanuel Macron à une nouvelle fois appelé la Russie "à cesser les hostilités, à retirer ses troupes de l'intégralité du sol ukrainien et à faire le choix de la diplomatie pour rebâtir la paix". Les Européens sont prêts à soutenir le "combat" de l'Ukraine "dans la durée", a-t-il ajouté à l'attention du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"La France et l'Union européenne, avec nombre d'alliés et d'amis de l'Ukraine, font le nécessaire pour soutenir votre combat", a-t-il dit. "Notre détermination n'a pas changé et nous sommes prêts à maintenir cet effort dans la durée", a-t-il insisté.