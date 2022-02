Ukraine : l'UE promet de tenir le Kremlin pour «responsable» de l'attaque «injustifiée»

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel ont dénoncé ce jeudi l'attaque de la Russie contre l'Ukraine et se sont engagés à demander à Moscou de "rendre des comptes". "Nous condamnons fermement l'attaque injustifiée de la Russie contre l'Ukraine. En ces heures sombres, nos pensées vont à l'Ukraine et aux femmes, hommes et enfants innocents qui font face à cette attaque non provoquée et craignent pour leur vie", on-t-il tous deux écrit sur Twitter. "Nous demanderons au Kremlin de rendre des comptes".

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022

D'autres sanctions attendues ?

Les dirigeants des Vingt-Sept doivent se réunir en sommet jeudi à 20h00 (19h00 GMT) à Bruxelles alors que l'UE a averti que des sanctions "massives" contre Moscou seraient prises en cas d'attaque de l'Ukraine. De premières sanctions de l'UE sont entrées en vigueur mercredi soir contre Moscou en réaction à la reconnaissance lundi de l'indépendance des territoires séparatistes dans l'est de l'Ukraine.

Elles frappent au total 23 "personnalités de premier plan", dont le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et les chefs militaires russes (air, terre, mer), ainsi que trois banques, une société et 351 membres de la Douma pour leur implication dans cette reconnaissance. Les mesures européennes consistent en une interdiction de voyage et un gel des avoir dans l'UE.