Ukraine : «La guerre a commencé dans l'espace», déclare le Général Michel Friedling

Et si l'invasion russe de l'Ukraine avait d'abord commencé dans l'espace ? Invité politique de Jean-Pierre Elkabbach, le Général Michel Friedling, à la tête du Commandement de l'Espace qui décide de la stratégie spatiale de la France, décrit une dimension oubliée de la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine : l'espace. Ainsi, contrairement à ce que nous pensons, le conflit a débuté dans l'espace et bien avant le 24 février, date du début des opérations militaires terrestres de l'armée russe en Ukraine. En effet, "le 15 novembre 2021, la Russie a tiré sur un missile antisatellite", rapporte le Général.

Selon l'expert, "ce tir était un message stratégique très fort adressé par la Russie à la communauté internationale qui est de dire : 'nous avons des capacités pour détruire vos satellites et leur capacités spatiales'", analyse-t-il pour Europe 1. "Cela voulait également dire : 'nous sommes prêts à utiliser de telles capacités le moment venu pour rétablir une forme d'équilibre entre l'avantage que vous avez dans l'espace, vous les nations occidentales et nous, la Russie'", poursuit Michel Friedling.

Une cyberattaque de la Russie envers l'Ukraine dans la nuit du 23 au 24 février

D'après le Général, le conflit entre la Russie et l'Ukraine démontre que "les opérations militaires s'étendent dans tous les milieux et dans tous les champs, à la fois dans les milieux terrestres, aériens et navales, ce qu'on sait traditionnellement. Mais elles commencent sans doute, avant même les opérations dans les autres milieux, par des opérations dans le cyber et dans l'espace", détaille-t-il.

Pour lui, le début de la guerre en Ukraine répond à ce schéma : "En Ukraine, dans la nuit du 23 au 24 février, il y a eu une attaque massive cyber à l'encontre d'un réseau, qui était utilisé par les autorités gouvernementales ukrainiennes et par les militaires ukrainiens sur leur territoire. Cette attaque a fonctionné puisqu'il y a des milliers de terminaux qui ont été neutralisés dans la zone de l'Ukraine".