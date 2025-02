Ukraine : «Donald Trump est en train de préparer la guerre suivante»

Pour Nicolas Tenzer, spécialiste des questions géostratégiques, l'accord de paix que semble souhaiter conclure Donald Trump avec Vladimir Poutine ne permettrait finalement à la Russie que de faire "une pause" pour se réarmer et "attaquer de plus belle". Un scenario qui finirait par placer l'Europe sur "la liste des agressions futures du régime russe", avance-t-il.

Il a dit qu'il règlerait le problème en 24 heures, finalement il a donné 100 jours à son émissaire pour le faire. Donald Trump compte bien mettre un terme à la guerre en Ukraine. Pour cela, le président américain a d'ores et déjà décroché le mythique téléphone rouge pour s'entretenir directement Vladimir Poutine. Depuis, le milliardaire a également annoncé qu'il allait rencontrer le maître du Kremlin prochainement en Arabie saoudite, actant une fois de plus sa volonté de mettre un point final au conflit le plus rapidement possible.

Trump est "prêt à jeter l'Ukraine sous le bus"

"On a l'impression qu'il a conclu déjà depuis un certain temps une sorte d'accord implicite avec Vladimir Poutine. Il oublie complètement de mentionner les crimes de guerre contre l'humanité que celui-ci a commis et semble prêt à jeter l'Ukraine sous le bus", analyse au micro d'Europe 1 Nicolas Tenzer, spécialiste des questions géostratégiques et enseignant à Sciences Po.

"Trump dit qu'il veut en finir avec la guerre, mais en fait il est en train de préparer la suivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une sorte d'accord de paix signifierait que la guerre reprendrait dans 2, 3 ou 4 ans. C'est ça qui est très dangereux et qui inquiète beaucoup les Européens, c'est de voir une Russie qui fait une pause, parce qu'elle est lourdement atteinte dans son économie et dans son effort de guerre, et qu'elle profite de ce moment pour se reconstruire, avant d'attaquer de plus belle."

Et c'est pour éviter ce scenario que l'Europe doit "rependre la main", affirme ce spécialiste. "Si nous montrons de la faiblesse, ça va encourager Poutine". Car "en admettant que l'Ukraine soit d'une manière ou d'une autre sacrifiée, [...] nous Européens serions sur la liste des agressions futures du régime russe".