Le secrétaire de défense américain est attendu ce mercredi à Bruxelles, où il participera à une réunion du groupe qui coordonne le soutien militaire à l'Ukraine avec les Européens. Depuis l'investiture de Donald Trump, les rencontres entre Poutine et le président américain se multiplient et inquiètent les Ukrainiens.

Donald Trump a évoqué lundi la possibilité que l'Ukraine devienne "russe un jour", réclamant que soit compensée l'aide versée à Kiev, avant une rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le vice-président américain J.D. Vance. Trois ans après le début de l'offensive russe, le retour au pouvoir du républicain, qui s'est engagé à mettre fin rapidement au "carnage", a relancé les conjectures autour de pourparlers de paix.

Le secrétaire de défense américain est justement attendu ce mercredi à Bruxelles, il participera à une réunion du groupe qui coordonne le soutien militaire à l'Ukraine avec les Européens, qui craignent que les pourparlers se fassent sans eux, et au détriment des Ukrainiens. Ces inquiétudes sont partagées dans les rues de Kiev.

"Il faut continuer à soutenir l'Ukraine"

Dans le froid glacial de Kiev, les esprits s'échauffent dès qu'il est question des négociations directes en cours entre Trump et Poutine. Pour les passants rencontrés sur l'avenue Velyka Vasylkivska, l'une des artères animées du centre-ville, toute discussion en vue de la paix devrait respecter une condition, comme l'explique Olena, une étudiante de 22 ans.

"Il me semble qu'aucune rencontre ne devrait se dérouler en tête-à-tête entre les États-Unis et la Russie, car elle concerne l'avenir de l'Ukraine, et Trump devrait absolument inclure un représentant de l'Ukraine dans toute discussion", insiste-t-elle au micro d'Europe 1.

Sans l'Ukraine et l'Europe, ces pourparlers ne conduisent qu'à une impasse. Face à Poutine, il n'y qu'une règle : "Je crois que les marchandages entre Poutine et Trump, ou plutôt entre Trump et Poutine, n'ont aucun sens parce que la Russie n'est pas engagée en faveur de la paix. Et je pense que ce n'est que par des moyens militaires que nous pourrons y parvenir, et pour cela, il faut continuer à soutenir l'Ukraine", explique Vitaly, un ingénieur de 40 ans.

À Kiev, on ne se fait donc aucune illusion sur les bonnes intentions affichées de Trump et la volonté de Poutine d'aboutir à une paix juste pour l'Ukraine.