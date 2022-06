Ukraine : cinq civils tués et 12 blessés dans des bombardements à Donetsk

Des bombardements ukrainiens à Donetsk, dans l'est séparatiste de l'Ukraine, ont fait plusieurs victimes et une douzaine de blessés ce samedi, ont indiqué les autorités locales pro-russes dans un communiqué. "A la suite des bombardements des forces ukrainiens, cinq personnes ont été tuées et 12 autres ont été blessées dans la République populaire de Donetsk (DNR)", a indiqué l'état-major des autorités locales dans le communiqué publié sur Telegram.

Donetsk est la capitale de facto de la "république" autoproclamée de Donetsk, dans le bassin houiller du Donbass situé dans l'est de l'Ukraine. Partiellement contrôlée par des séparatistes pro-russes depuis 2014, cette région fait l'objet de combats acharnés entre forces ukrainiennes et forces russes qui ont lancé une offensive en Ukraine le 24 février.

Plus de 200 obus tombés sur plusieurs districts de Donetsk

"Dès le matin, des bombardements massifs de l'ennemi visent la capitale de la République" populaire de Donetsk, ont indiqué dans un communiqué les forces militaires pro-russes de la DNR, dans un communiqué séparé, affirmant que plus de 200 obus d'artillerie de calibre 155 mm étaient tombés samedi sur plusieurs districts de Donetsk.

Selon les agences de presse russes, les bombardements ont notamment touché un cinéma et un café du centre-ville.