Israël-Iran : «C'est une vraie guerre qui a débuté», alerte David Rigoulet-Roze, chercheur associé à l’IRIS

La communauté internationale s'inquiète du risque d'escalade militaire, après une nuit d'attaque et de représailles entre Israël et l'Iran. Vendredi, l'armée israélienne a frappé près de 200 sites militaires et nucléaires iraniens, se sentant menacée par l'activité nucléaire de la République islamique. Pour David Rigoulet-Roze, chercheur associé à l’IRIS, "c'est une vraie guerre qui a débuté".