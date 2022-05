Ukraine : à Marioupol, un «puissant assaut» contre l'usine Azovstal a été lancé par l'armée russe

"Un puissant assaut sur le territoire d'Azovstal est en cours actuellement, avec le soutien de véhicules blindés, de chars, avec des tentatives de débarquement de troupes, avec l'aide de bateaux et d'un grand nombre d'éléments d'infanterie", a affirmé Sviatoslav Palamar, commandant adjoint du régiment Azov dans un message vidéo sur Telegram. Le complexe industriel était assiégé depuis plusieurs semaines et représentait le dernier foyer de résistance de l'armée ukrainienne à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine. "Nous allons tout faire pour la repousser", a-t-il ajouté, appelant par ailleurs à "des mesures immédiates pour évacuer les civils" toujours terrés avec les combattants ukrainiens.

De puissants bombardements la veille de l'assaut

Il a par ailleurs précisé que de puissants bombardements avaient eu lieu dans la nuit ayant précédé cet assaut, qui ont tué deux femmes et blessé "environ 10 civils". "Cette nuit, l'artillerie navale et terrestre ennemies ont bombardé l'usine Azovstal, des bombes très lourdes ont été larguées", a-t-il ajouté.

Vadim Astafiev, un porte-parole du ministère russe de la Défense, avait annoncé plus tôt mardi que "des unités de l'armée russe et de la République populaire de Donetsk, utilisant de l'artillerie et des avions, commencent à détruire (les) positions de tir" des combattants ukrainiens d'Azovstal. Dans une allocution reprise par les agences russes, Vadim Astafiev a accusé le régiment Azov d'avoir "utilisé" le cessez-le-feu, déclaré pour évacuer des civils, pour sortir des sous-sols de l'aciérie et "prendre des positions de tir sur le territoire et dans les bâtiments de l'usine".

101 civils évacués

Dans le même temps, l'ONU a annoncé l'évacuation "réussie" de 101 civils coincés depuis des semaines dans le complexe d'Azovstal. "Je suis heureuse et soulagée de confirmer que 101 civils ont été évacués avec succès de l'usine métallurgique Azovstal à Marioupol", a indiqué la coordinatrice humanitaire des Nations unies pour l'Ukraine Osnat Lubrani, citée dans un communiqué. Sur Twitter, la coordinatrice a publié une photographie d'elle devant un convoi de plus d'une dizaine de bus à l'arrêt sur une route.

"Les personnes avec qui j'ai voyagé m'ont raconté des histoires déchirantes sur l'enfer qu'elles ont vécu. Je pense aux personnes qui restent piégées. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider", a-t-elle écrit.