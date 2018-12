Trump inflexible sur le mur avec le Mexique, risque de "shutdown"

Le président américain Donald Trump a rejeté jeudi un compromis budgétaire bâti au Congrès parce qu'il ne comprend pas de financement pour un mur frontalier avec le Mexique, poussant les administrations fédérales au bord du "shutdown". Faute d'accord sur le financement du gouvernement avant vendredi minuit, certaines administrations pourraient devoir fermer et mettre des employés au chômage technique.

Pour stopper le trafic de drogues et d'êtres humains. "Le président nous a informés qu'il ne signerait pas la loi venue du Sénat hier soir en raison de ses préoccupations légitimes concernant la sécurité aux frontières", a expliqué le président de la Chambre des représentants Paul Ryan, après une rencontre entre des parlementaires républicains et le président à la Maison-Blanche. S'exprimant lui-même un peu plus tard, Donald Trump a martelé son message liant immigration et criminalité. "Les trafics d'êtres humains et les arrivées massives de drogue doivent être stoppés. Ils sont à un niveau extrêmement élevé", a-t-il dit.

5 milliards de dollars. Le président républicain insiste pour qu'un financement du mur, à hauteur de 5 milliards de dollars (4,3 milliards d'euros), soit inclus dans le budget. Ou qu'à défaut une enveloppe substantielle soit consacrée à la sécurité aux frontières. Le mur à la frontière mexicaine est l'une de ses promesses emblématiques de campagne, mais cette idée ne parvient pour autant pas à séduire les parlementaires de son propre camp.

"Un projet tué dans l’œuf" promet Nancy Pelosi. Washington est habitué à ces discussions tendues et ces psychodrames ont déjà débouché à deux reprises cette année sur de brèves périodes de "shutdown". Souvent, la solution trouvée est de financer le gouvernement temporairement, pour une courte période. "Le financement du mur est un projet qui sera tué dans l’œuf. Ils le savent", a déclaré la démocrate Nancy Pelosi, qui devrait devenir la nouvelle présidente de la Chambre.

"Je ne signerai aucune de leurs lois", rétorque Trump. Dans un tweet jeudi matin, Donald Trump a accusé l'opposition de faire passer "la politique avant le pays". "Ce qu'ils commencent tout juste à comprendre, c'est que je ne signerai aucune de leurs lois, y compris celles sur les infrastructures, tant qu'on n'a pas une sécurité parfaite à la frontière", a-t-il ajouté.

Democrats, it is time to come together and put the SAFETY of the AMERICAN PEOPLE before POLITICS. Border security must become a #1 priority! pic.twitter.com/Wck6UpQGil — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 décembre 2018

Inquiétude du côté de la Bourse de New-York. La menace d'un "shutdown" a suscité l'inquiétude des milieux économiques, la Bourse de New York cédant 2% jeudi à la clôture. Une absence d'accord entre le Parlement et la Maison-Blanche signifierait la fermeture de nombreux services fédéraux pendant les fêtes de fin d'année, avec des dizaines de milliers de fonctionnaires placés en congé sans solde et des ministères comme la Sécurité intérieure, la Justice, l'Intérieur ou encore le département d'Etat perturbés.