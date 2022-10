Traversées illégales de la Manche : Rishi Sunak demande à Macron une meilleure coopération

Face à des traversées illégales de la Manche en constante augmentation, le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak a plaidé vendredi auprès du président français Emmanuel Macron en faveur d'une coopération plus étroite entre Paris et Londres en termes d'immigration.

"Rendre la route de la Manche totalement impraticable pour les trafiquants d'êtres humains"

Le premier entretien téléphonique entre les deux dirigeants a permis au troisième chef de gouvernement britannique en 50 jours d'aborder ce sujet brûlant pour le pouvoir conservateur, impuissant malgré ses promesses répétées depuis le Brexit, et qui empoisonne les relations entre les deux capitales. "Le Premier ministre a souligné l'importance pour les deux pays de rendre la route de la Manche totalement impraticable pour les trafiquants d'êtres humains. Les dirigeants se sont engagés à approfondir leur partenariat afin de décourager les traversées mortelles de la Manche qui profitent aux criminels organisés", a indiqué Downing Street dans un communiqué.

Le compte-rendu de la présidence française n'évoque pas ce sujet, indiquant simplement la "disponibilité" d'Emmanuel Macron pour "approfondir la relation bilatérale entre la France et le Royaume-Uni, notamment dans les domaines de la défense, des affaires stratégiques et de l'énergie". Le gouvernement britannique aide déjà financièrement les autorités françaises à mieux surveiller les côtes françaises pour empêcher les départs.

Mais selon le journal The Times, Rishi Sunak veut aller plus loin et veut un accord global avec des objectifs chiffrés de bateaux interceptés, un nombre minimum d'agents français affectés à la surveillance des plages et des gardes-frontières britanniques les accompagnant. Côté britannique, il souhaite également fixer des objectifs pour que 80% des demandes d'asile soient traitées sous six mois, contre une moyenne de 480 jours, mais aussi durcir les conditions d'octroi de l'asile.

117.000 dossiers en souffrance

Plus de 38.000 migrants ont effectué la très dangereuse traversée de la Manche sur des embarcations de fortune depuis le début de l'année, plus que sur toute l'année dernière, déjà record. Encore 308 sont arrivés jeudi. Selon les autorités britanniques, jusqu'à 80% de ces nouveaux migrants sont désormais Albanais. Le système britannique de demandes d'asile est totalement submergé par cet afflux avec plus de 117.000 dossiers en souffrance. Le centre d'accueil où sont censés transiter les migrants pendant 24 heures à leur arrivée est débordé avec des personnes présentes depuis plus de 30 jours ou dormant sur des matelas de camping.