Qui est Rishi Sunak, le plus jeune Premier ministre de l'Histoire du Royaume-Uni ?

La revanche de Rishi Sunak : candidat malheureux à Downing Street cet été, il se place finalement à la tête de Royaume-Uni après la démission de Liz Truss et la tentative de retour de Boris Johnson. Il deviendra officiellement le nouveau Premier ministre britannique après sa nomination par le Roi Charles III qui aura lieu mardi en fin de matinée. Cinquième Premier ministre britannique en six ans, il incarne aujourd'hui l'espoir de tourner la page de la crise politique qui n'en finit pas en Grande-Bretagne. Ironie du sort, c'était lui qui avait provoqué la chute Boris Johnson en claquant la porte du ministère des Finances.

Élu pour la première fois député en 2015, devenu ministre des Finances de Boris Johnson cinq ans plus tard, Rishi Sunak a réalisé une ascension éclair au sein du Parti conservateur. À 42 ans, il devient le plus jeune Premier ministre de l'histoire contemporaine du Royaume-Uni. Fils d'immigrés d'origine indienne arrivés en Grande-Bretagne dans les années 1960, Rishi Sunak est aussi le premier chef de gouvernement britannique non-blanc et issu de la communauté hindoue.

D'un père médecin et d'une mère pharmacienne, le jeune Rishi Sunak a tout de même suivi le parcours typique des élites du pays : des études dans une prestigieuse école privée, puis à Oxford, suivi d'une carrière à la grande banque d'investissement Goldman Sachs.

La richesse, qu'il a acquise notamment en épousant la fille d'un multimilliardaire indien, est peut-être sa plus grande faiblesse auprès des Britanniques qui subissent de plein fouet la crise du coût de la vie. Akshata Murty, femmes d'affaires indienne, détient des parts dans l'entreprise Infosys cofondé par son père qui s'élèvent à plus d'un milliard d'euros, soit plus du double de la fortune de la reine Elizabeth, qui s'élevait à 420 millions d'euros. Elle s'est aussi attirée les foudres des Britanniques : considérée comme une personne non domiciliée au Royaume-Uni, ses revenus issus de l'étranger ne sont pas taxés par le fisc britannique. Un statut totalement légal mais qui irrite les Anglais, fragilisés par une crise financière et sociale forte.

Rishi Sunak est également un brexiteur de la première heure, et certains citoyens n'ont toujours pas digéré leur sortie de l'Union européenne. Le nouveau Premier ministre campe toujours sur ses positions pro-Brexit : il a salué dimanche le mandat de Boris Johnson sur Twitter, en citant notamment sa "bonne campagne de vaccination" et l'aboutissement du Brexit.

1/ Boris Johnson delivered Brexit and the great vaccine roll-out.



He led our country through some of the toughest challenges we have ever faced, and then took on Putin and his barbaric war in Ukraine.



We will always be grateful to him for that.