YouTube : une vidéo de MrBeast dépasse «Despacito» et devient la publication la plus aimée de la plateforme

Une vidéo de MrBeast, youtubeur américain, a détrôné "Despacito" en tant que publication la plus aimée de la plateforme. Cette réalisation a atteint la barre des 54 millions de "j'aime" et plus d'un milliard de visionnage. La chanson "Despacito" détenait ce titre honorifique depuis 2017.