Tirs israéliens vers le Liban en réponse au lancement de roquettes

L'armée israélienne a procédé lundi soir à des tirs d'artillerie en direction du sud du Liban après le lancement, sans succès, de six roquettes sur le nord d'Israël. "Nous avons recensé six tentatives de tirs de roquettes depuis le Liban et (celles-ci) n'ont pas atterri sur le territoire" israélien, a indiqué l'armée, ajoutant avoir en représailles tiré "en direction du point de lancement".

"Trois roquettes de type Grad ont été tirées depuis le secteur des fermes de Chebaa", non loin de la frontière israélienne, avait précédemment indiqué à l'AFP une source militaire libanaise. Des obus israéliens ont été ensuite tirés en direction du Liban, selon cette source.

Alors que ces derniers jours ont été marqués par un regain de tension dans cette partie du monde entre Israël et Palestine, le président américain Joe Biden a dit à Benjamin Netanyahu qu'il soutenait un "cessez-le-feu", a par ailleurs fait savoir la Maison-Blanche lundi soir.