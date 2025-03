Tarifs douaniers de Donald Trump : le commissaire européen au Commerce souhaite «avancer dans la bonne direction»

Le commissaire européen au Commerce, Maroš Šefčovič, a exprimé vendredi son désir d'apaiser les tensions commerciales avec les États-Unis après un échange téléphonique avec des responsables américains. Cet appel fait suite aux menaces de droits de douane sur les produits européens et aux représailles de l'UE concernant les tarifs américains.

Le commissaire européen au Commerce, Maroš Šefčovič, a dit vendredi vouloir explorer "les meilleures façons d'avancer dans la bonne direction" afin d'apaiser les tensions commerciales avec les États-Unis, après un échange téléphonique vendredi avec ses homologues américains. Sur le réseau social X, Maroš Šefčovič a évoqué un "échange important" avec le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, et le représentant de la Maison-Blanche pour le commerce, Jamieson Greer, estimant qu'il s'agissait d'une "étape clé pour mieux se comprendre".

"Beaucoup de travail nous attend, mais restons concentrés et explorons les meilleures façons d'avancer dans la bonne direction", a-t-il écrit. Cet échange intervient au lendemain de la menace du président américain Donald Trump d'imposer à la France et l'Union européenne (UE) des droits de douane de 200% sur leurs champagnes, vins et autres alcools si les tarifs douaniers de 50% annoncés par Bruxelles sur le whisky américain n'étaient pas abandonnés.

"On a toujours dit qu'on défendrait nos intérêts"

L'UE avait annoncé mercredi des droits de douane sur plusieurs produits américains, dont le bourbon, les motos ou les bateaux, en représailles eux-mêmes aux surtaxes américaines de 25% entrées en vigueur le même jour sur l'acier et l'aluminium. "On a toujours dit qu'on défendrait nos intérêts, mais en même temps, je tiens à souligner qu'on est ouverts à la négociation", a fait savoir jeudi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'une conférence de presse au Cap, en Afrique du Sud.

"Les droits de douane sont des taxes" et sont "mauvais pour les entreprises et pour les consommateurs", a-t-elle souligné. Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président américain a lancé toute une série d'offensives commerciales contre ses alliés comme ses concurrents, affirmant que les États-Unis étaient injustement traités dans les échanges internationaux.