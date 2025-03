Asie : les États-Unis promettent une «dissuasion crédible» dans le détroit de Taïwan

Pete Hegseth, ministre américain de la Défense, est en déplacement en Asie. Depuis Tokyo, il a promis que les États-Unis assureront "une dissuasion crédible et robuste" dans la région Asie-Pacifique, y compris à travers le détroit de Taïwan, où l'intensification des manœuvres chinoises inquiète les pays voisins.

Les États-Unis assureront "une dissuasion crédible et robuste" dans la région Asie-Pacifique, y compris à travers le détroit de Taïwan, où l'intensification des manœuvres chinoises inquiète les pays voisins, a affirmé dimanche à Tokyo le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Les États-Unis sont déterminés à maintenir une dissuasion crédible, robuste, prête à l'emploi dans l'Indo-Pacifique, y compris à travers le détroit de Taïwan", a insisté Pete Hegseth après des entretiens à Tokyo avec son homologue japonais Gen Nakatani.

"Le Japon serait en première ligne face à toute éventualité dans le Pacifique occidental, et nous sommes solidaires (...) Les États-Unis et le Japon sont fermement unis face aux actions agressives et coercitives des communistes chinois", a ajouté le chef du Pentagone.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"C'est pourquoi le ministre Nakatani et moi-même avons évoqué aujourd'hui la situation sécuritaire critique et urgente autour du Japon, et discuté des mesures à prendre pour y remédier", a indiqué Pete Hegseth à la presse.

Avec des incursions aériennes quasi quotidiennes, Pékin a intensifié sa pression militaire ces dernières années autour de Taïwan, une île gouvernée de facto de façon autonome, mais dont la Chine revendique la souveraineté et n'exclut pas d'en prendre le contrôle par la force.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Les réunions d'aujourd'hui ont confirmé la force extraordinaire de l'alliance américano-japonaise (...) il est clair pour moi que notre alliance est la pierre angulaire de la paix et de la sécurité" dans la région Asie-Pacifique, a insisté M. Hegseth.

Le Japon reste dépendant des États-Unis pour sa sécurité : 54.000 militaires américains sont stationnés dans l'archipel, principalement à Okinawa, à l'est de Taïwan.

La suite après cette publicité

Alors que Washington pousse Tokyo à accroître ses dépenses militaires, "nous n'avons pas communiqué de chiffres précis" sur le sujet, a également déclaré le secrétaire américain à la Défense.

Abandonnant son strict positionnement pacifiste, Tokyo s'efforce de se doter de capacités de "contre-attaque" et de doubler ses dépenses militaires pour atteindre 2% du PIB, mais son allié américain pourrait lui demander d'aller au-delà.

"Nous sommes convaincus que le Japon prendra les bonnes décisions sur ses capacités nécessaires au sein de notre alliance pour garantir notre solidarité. Le Japon a été un allié modèle, nous n'avons aucun doute que cela continuera, mais nous reconnaissons ensemble qu'il faut que chacun en fasse davantage" a déclaré M. Hegseth.

Plus tôt cette semaine, Pete Hegseth a entamé sa tournée en Asie par une visite à Manille, où il a estimé vendredi qu'États-Unis et Philippines devaient se "serrer les coudes" face aux "menaces que font peser les Chinois communistes".

Les garde-côtes chinois ont fréquemment des altercations avec leurs homologues philippins, Pékin revendiquant une grande partie des îles et des récifs de la mer de Chine méridionale.