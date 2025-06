Taïwan dénonce les manœuvres militaires de la Chine autour de l'île

Taïwan a dénoncé ce vendredi des manœuvres provocatrices de l'armée chinoise après avoir détecté 21 aéronefs militaires chinois, parmi lesquels des chasseurs et des drones, dont quinze ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan lors d'une "patrouille en ordre de combat".

Taïwan a dénoncé vendredi des manœuvres "provocatrices" de l'armée chinoise après que celle-ci a patrouillé autour de l'île, au lendemain d'un entretien téléphonique entre les présidents américain et chinois.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré avoir détecté 21 aéronefs militaires chinois, parmi lesquels des chasseurs et des drones, dont quinze ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan lors d'une "patrouille en ordre de combat". "Ces actions sont hautement provocatrices (...), suscitent l'instabilité et des menaces pour la région, et constituent une violation flagrante du statu quo régional", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le géant asiatique estime que Taïwan est l'une de ses provinces qu'il n'a pas encore réussi à unifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949, et n'a pas renoncé au recours à la force pour la ramener sous son contrôle.

"Prudence"

Pékin a fait monter la pression militaire sur Taipei ces dernières années, et déploie aux alentours des navires et avions militaires de manière quasi quotidienne.

Lors d'un entretien téléphonique jeudi avec son homologue américain Donald Trump, le président chinois Xi Jinping a exhorté les Etats-Unis à faire preuve de "prudence" sur la question de Taïwan, afin d'éviter "que la petite minorité de séparatistes partisans d'une indépendance de Taïwan n'entraînent la Chine et les Etats-Unis dans une situation dangereuse de conflit et de confrontation".

Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth avait auparavant estimé que l'armée chinoise se préparait pour une possible invasion de Taïwan.