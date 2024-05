SONDAGE - 66% des Français estiment qu’il faut rétablir les frontières à l’intérieur de l’espace Schengen pour les ressortissants extra-européens

C'est un des sujets phares de la campagne des élections européennes : l'immigration illégale. Et alors qu'Europe 1 a révélé que plus de 72.000 migrants sont entrés illégalement dans l'Union européenne depuis le début de l'année, 66% des Français estiment qu'il faut rétablir les frontières à l'intérieur de l'espace Schengen pour les extra-européens. C'est ce qui ressort de notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*. 33% des sondés sont contre cette mesure et 1% ne se prononce pas.

Dans le détail, 61% des hommes sont favorables à cette mesure, et 71% des femmes. Les 18-24 ans sont les moins convaincus avec 59% d'opinion positive, tandis que les 50-64 ans sont à l'opposé du spectre : 74% sont pour un rétablissement des frontières à l'intérieur de l'espace Schengen, cet espace de libre circulation au sein de l'Union européenne. De leurs côtés, les 25-34 ans et les 35-49 ans pointent respectivement à 66% et 65%.

Un clivage gauche-droite

Si la question du rétablissement des frontières au sein de Schengen est majoritaire dans toutes les classes d'âges et qu'importe le sexe et la catégorie socioprofessionnelle, un clivage politique perdure au sein des sondés. Ainsi, les sympathisants de gauche sont 48% à vouloir le retour de ces frontières. Les électeurs du PS sont 46% à y être favorables et Europe Ecologie - Les Verts, 40%. Seules les personnes qui glissent un bulletin France insoumise dans les urnes font exception et sont majoritairement pour les frontières intra-Schengen, à 54%.

L'exception se révèle être toutefois la règle à droite de l'échiquier politique, puisque ses sympathisants sont 85% à être favorable à cette mesure. Les Républicains pointent à 85%, et les électeurs du Rassemblement national à 89%. Quant aux soutiens de la majorité, ils sont 61% à vouloir un rétablissement des frontières à l'intérieur de l'espace Schengen.

* Échantillon national représentatif de 1011 personnes âgées de 18 ans et plus réalisé le 28 et 29 mai. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.