INFO EUROPE 1 – Immigration clandestine : plus de 72.000 migrants entrés illégalement dans l’Union européenne depuis le début de l’année

La pression migratoire aux portes de l’Europe est forte et continue. Selon un bilan de la Place Beauvau qu’Europe 1 s’est procuré, 72.300 clandestins sont entrés illégalement dans l’espace Schengen depuis le début de l’année. Il s'agit de cas détectés soit par Frontex, l’agence européenne de surveillance aux frontières extérieures de l’Union, soit par les forces de sécurité intérieure des pays européens. Et le chiffre réel est possiblement plus important qu’annoncé.

15% des demandes d'asile enregistrées en France

Dans le détail, la route via l’Espagne explose : +185% sur les cinq premiers mois de l’année, comparé à la même période l’année dernière. On observe par ailleurs +101% pour l’entrée par l’Europe orientale, quand dans le même temps, l’accès via l’Italie baisse de 60%. Au sein de l’Union européenne, 386.157 demandes d’asile ont été enregistrées. 15% de ces demandes ont été faites en France. 24% en Allemagne.

Quant à la façade nord de la France vers le Royaume-Uni, la situation est toujours "très tendue" selon une source au ministère de l’Intérieur. Puisque 522 traversées impliquant 18.659 migrants ont été recensées depuis le début de l’année. Soit une augmentation de 35% par rapport à la même période l’année dernière.