SONDAGE - 67% des Français favorables à la généralisation d'un couvre-feu pour éloigner les jeunes de la délinquance

Samara à Montpellier, Shemseddine à Viry-Châtillon, Philippe à Grande-Synthe… Nombreux sont les exemples qui ont témoigné en ce mois d'avril de l'émergence d'une ultraviolence chez les jeunes, conduisant parfois à la mort. Un phénomène qui force la classe politique à agir, à l'instar du déplacement du Premier ministre Gabriel Attal en Essonne. Mais parmi les pistes qui font leur chemin dans l'opinion publique pour juguler cette violence, on trouve celle du couvre-feu. Une idée d'ailleurs déjà mise en pratique par Gérald Darmanin à Pointe-à-Pitre. Et selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*, 67% des Français sont favorables à la généralisation d'une telle mesure à partir de 23 heures pour les mineurs afin d'éloigner les jeunes de la délinquance.

Les inactifs sont 72% à ne plus vouloir de mineurs dans les rues après 23 heures

Dans le détail, un couvre-feu séduit à 63% chez les hommes, à 70% chez les femmes, et recueille des avis disparates selon les classes d'âge. Les 18-24 ans sont ainsi 49% à souhaiter la mise en place de cette mesure. Ils font figure d'exception, puisque c'est la seule partie de la population qui n'est pas majoritairement en faveur d'un couvre-feu. En effet, plus les Français ont vu les printemps défiler, plus cette idée leur semble bonne. Ainsi, les 25-34 ans pointent à 60% d'opinion favorable, 71% chez les 50 ans et plus et jusqu'à 75% chez les 65 ans et plus.

Cet écart se retrouve également si l'on zoome sur les catégories socioprofessionnelles, puisque les CSP+ sont favorables à 59%, quand les CSP- pointent à 68%, et que les inactifs sont 72% à ne plus vouloir voir des mineurs à l'extérieur après 23 heures.

80% des électeurs de droite favorables à la mesure

Des pourcentages sans appel que l'on retrouve aussi chez les électeurs de droite. Dans leur ensemble, ils sont 80% à être favorables au couvre-feu national pour les jeunes. Les Républicains pointent à 82% et les électeurs du Rassemblement national 85%.

À gauche en revanche, si chaque sensibilité est majoritairement favorable à la mesure, les avis sont moins tranchés. Dans la globalité, le couvre-feu recueille 59% d'avis favorable, 56% chez les sympathisants du PS, 63% pour la France insoumise et 64% chez Europe Écologie-Les Verts.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 18 et 19 avril. Échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.