Sommet de l'Otan : «Se faire la guerre commerciale» au sein de l'alliance est «une aberration», dit Macron à Trump

A l'issue du sommet de l'Otan à La Haye aux Pays-Bas, le président français Emmanuel Macron a estimé que "se faire la guerre commerciale" entre membres de l'alliance transatlantique était une "aberration". Pour Emmanuel Macron, l'Union européenne doit maintenant "arriver à conclure" un accord commercial avec les Etats-Unis.

Emmanuel Macron a estimé mercredi que "se faire la guerre commerciale" entre membres de l'Otan était une "aberration", assumant une forme de bras de fer avec Donald Trump à l'issue d'un sommet au cours duquel les dirigeants européens se sont efforcés de ménager le président américain.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Quel est le surnom surprenant donné à Trump par le chef de l'Otan ?

L'"effort collectif" impose "la paix commerciale"

"On ne peut pas, entre alliés, dire il faut dépenser plus" pour la défense "et au sein de l'Otan se faire la guerre commerciale, c'est une aberration", a déclaré le président français devant la presse à La Haye. "Cet effort collectif", notamment des Européens, "il impose de manière évidente la paix commerciale", c'est-à-dire d'"abaisser toutes les barrières tarifaires qui existent ou qui ont été renforcées", a-t-il ajouté, jugeant que cela "devrait être la règle au sein de l'ensemble des alliés".

Pour Emmanuel Macron, l'Union européenne doit maintenant "arriver à conclure" un accord avec les Etats-Unis. Il a assuré avoir évoqué le sujet "à plusieurs reprises" avec Donald Trump et encore "publiquement devant les autres" pendant ce sommet. Le chef de l'Etat français a précisé que son homologue turc Recep Tayyip Erdogan et la Première ministre italienne Giorgia Meloni avaient "fait de même". Mais prié de dire si le président américain était prêt à accéder à cette demande, il a botté en touche : "posez-lui la question", a-t-il lancé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Macron appelle les Etats-Unis à "ne pas oublier" la guerre en Ukraine

Emmanuel Macron a d'ailleurs à plusieurs reprises refusé de commenter les propos de Donald Trump, qui avait encore mardi déstabilisé ses alliés en affirmant que l'article 5 du traité de l'Otan, la pierre angulaire qui pose le principe de défense mutuelle, pouvait "se définir de plusieurs façons". "Mon travail, c'est pas de faire l'exégèse de ses propos", s'est agacé le président français. Il a néanmoins martelé qu'il n'y avait pas tellement de "mystère" autour du texte fondateur de l'Alliance atlantique et qu'il ne fallait "pas jeter le doute là-dessus".

À lire aussi Donald Trump étrille Emmanuel Macron au sommet du G7, une «péripétie» pour le président Français

Emmanuel Macron a aussi estimé que l'effort de défense promis par les alliés des Etats-Unis supposait "de l'unité, du respect et de l'anticipation", appelant notamment Washington à "anticiper les évolutions de déploiement des forces" américaines "sur le sol européen" et à "ne pas oublier" la guerre livrée par la Russie à l'Ukraine.