Somalie : l'Union européenne «condamne fermement» le double attentat à Mogadiscio

L'UE "condamne fermement" le double attentat à la voiture piégée qui a fait au moins 100 morts samedi en Somalie, a déclaré dimanche le chef de la diplomatie Josep Borrell, réaffirmant la détermination des Européens à lutter contre le terrorisme. L'attentat, commis sur une artère très fréquentée du centre de la capitale Mogadiscio, "ne fait que nous rappeler la barbarie du groupe Shebab contre son propre peuple et révèle la véritable hypocrisie de ses intentions", a indiqué M. Borrell dans un communiqué.

Une double attaque au ministère de l'Éducation

Cette dernière attaque en date dans le pays, qui visait le ministère somalien de l'Éducation et a été imputée par le gouvernement aux jihadistes, "ne fait que renforcer notre engagement à nous tenir aux côtés du peuple somalien et à obliger les responsables de ces attentats lâches et meurtriers à rendre des comptes", a-t-il ajouté. "Notre résolution et notre détermination à combattre le terrorisme et à défaire le groupe Shebab n'ont jamais été aussi élevées", a affirmé M. Borrell.

Le groupe islamiste, lié à Al-Qaïda, combat depuis 2007 le gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale. Il a été chassé des principales villes - dont Mogadiscio en 2011 - mais reste solidement implanté dans de vastes zones rurales et mène régulièrement des attaques dans les grandes villes. "Après la terrible attaque qui a coûté tant de vies à Mogadiscio, l'UE réaffirme son rôle de soutien sans faille au processus de construction de l'Etat en Somalie, et de partenaire pour la paix et la sécurité" dans la région, a indiqué de son côté sur Twitter le président du Conseil européen Charles Michel.

L'UE est notamment présente en Somalie via la Mission de formation EUTM-S, qui vise à renforcer le gouvernement fédéral de transition par une activité de conseil militaire et d'entraînement de l'armée somalienne. Un convoi militaire de l'EUTM-S avait été attaqué par les insurgés islamistes shebab dans la capitale en septembre 2019.