Somalie : deux voitures piégées explosent au ministère de l'Éducation

Deux voitures piégées ont explosé samedi à Mogadiscio au ministère somalien de l'Éducation, faisant "des victimes" et causant de sérieux dégâts aux bâtiments alentours, ont indiqué, la police et des témoins. Les deux "explosions simultanées" se sont produites sur une route longeant le ministère et ont fait "plusieurs victimes", a indiqué Sadik Dudishe, porte-parole de la police somalienne, en ajoutant : "nous donnerons plus de détails ultérieurement".

Deux explosions dans la même zone

Un des véhicules rempli d'explosifs a réussi à pénétrer dans l'enceinte du ministère, déclenchant une série de coups de feu, a indiqué de son côté un autre policier Ibrahim Mohamed. "Quelques minutes plus tard, une autre explosion s'est produite dans la même zone", a-t-il ajouté. Selon un témoin, Abdirahman Ise, il y avait beaucoup de monde sur la route longeant le ministère au moment de la première explosion. "J'ai vu beaucoup de fumée aux alentours du ministère et beaucoup de dégâts", a indiqué un autre témoin, Amino Salad.

Ce genre d'attentat - qui n'a pas été immédiatement revendiqué - est généralement attribué par les autorités somaliennes aux militants jihadistes Shebab qui mènent régulièrement des attaques dans la capitale et les grandes villes de Somalie.