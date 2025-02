Selon la presse américaine, Donald Trump veut démanteler le ministère de l'Education

Donald Trump s'apprête à signer de nouveaux décrets mardi alors que la presse américaine rapporte qu'il va démanteler le ministère de l'Éducation, une de ses promesses de campagne. Les services du gouvernement fédéral dans son ensemble sont dans le viseur de la commission à l'efficacité gouvernementale (DOGE) pilotée par Elon Musk

Le président Donald Trump s'apprête à signer de nouveaux décrets mardi alors que la presse américaine rapporte qu'il va démanteler le ministère de l'Éducation, une de ses promesses de campagne. Le milliardaire républicain ne peut pas abolir ce ministère sans l'accord du Congrès qui serait très difficile à obtenir. Mais la presse américaine rapporte que le nouveau président va prendre des mesures pour le casser de l'intérieur.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Donald Trump signe un décret pour créer un fonds souverain américain

La Maison Blanche a confirmé que Donald Trump devait signer une nouvelle salve de décrets mardi dans le Bureau ovale, sans préciser leur contenu. Les services du gouvernement fédéral dans son ensemble sont dans le viseur de la commission à l'efficacité gouvernementale (DOGE) pilotée par Elon Musk, grand allié de Donald Trump, qui a entre autres annoncé la fermeture de l'Agence américaine pour le développement international (USAID).

Donald Trump a répété sans cesse qu'il abolirait le ministère de l'Éducation s'il était réélu

D'après le Washington Post, DOGE est déjà en train d'analyser les données du ministère de l'Éducation. Le patron de SpaceX, X et Tesla a référencé l'article du quotidien sur son réseau social. Si l'ancien président et champion du conservatisme Ronald Reagan n'a pu honorer sa promesse d'abolir le ministère dans les années 1980, a déclaré Elon Musk, "le président @realDonaldTrump réussira".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Durant la campagne électorale, Donald Trump a répété sans cesse qu'il abolirait le ministère de l'Éducation s'il était réélu pour un second mandat et qu'il renverrait ses attributions aux États. Le milliardaire accuse le ministère de l'Éducation de bénéficier de trop de financements et les établissements scolaires d'être trop progressistes.

La semaine dernière, il a signé des décrets concernant des sujets brûlants en matière d'éducation comme les questions d'ethnie, de genre ou les manifestations sur les campus. Le milliardaire républicain a nommé Linda McMahon, ancienne patronne du catch, pour diriger le ministère de l'Éducation, une décision largement perçue comme signalant son intention de le déclasser.