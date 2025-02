Donald Trump signe un décret pour créer un fonds souverain américain

Donald Trump a annoncé lundi avoir signé un décret qui doit aboutir à la création d'un fonds souverain américain, comme en détiennent déjà d'autres pays tels que la Norvège, l'Arabie saoudite ou la Chine. Ce dernier pourrait aider au sauvetage de TikTok aux Etats-Unis.

Donald Trump a signé lundi un décret qui doit lancer la création d'un fonds souverain américain et pourrait être utilisé pour aider au sauvetage de l'application TikTok aux Etats-Unis.

Mis en place dans les 12 prochains mois

Un fonds souverain est un fonds d'investissement détenu par un Etat qui exploite les réserves économiques excédentaires d'un pays, généralement issues des recettes liées aux ressources naturelles ou des excédents commerciaux, afin de générer des bénéfices sur le long terme.

"D'autres pays ont des fonds souverains, ce sont des pays beaucoup plus petits, et ce ne sont pas les Etats-Unis", a déclaré Donald Trump devant les journalistes après avoir signé le décret. Le fonds norvégien, largement alimenté par les recettes tirées des revenus pétroliers, est le plus important au monde. La Chine, Abou Dhabi et l'Arabie saoudite disposent également de fonds importants.

"La taille et l'ampleur extraordinaires du gouvernement américain, et les affaires qu'il mène avec les entreprises, devraient créer de la richesse pour les citoyens américains", a déclaré le candidat du président au poste de secrétaire au Commerce, Howard Lutnick. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a indiqué aux journalistes que le fonds serait mis en place dans les 12 prochains mois.

En discussion pour le rachat de TikTok

Donald Trump a cité l'achat du réseau social TikTok comme exemple potentiel d'acquisition qui pourrait être facilitée par un fonds américain, mais n'a pas donné plus de détails. La plateforme est en proie à une loi américaine qui lui impose de se séparer de son propriétaire chinois ByteDance, sous peine d'être interdite aux Etats-Unis.

Le président républicain a donné à TikTok jusqu'au début du mois d'avril pour se plier à cette loi, qui fait suite aux préoccupations du pays selon lesquelles le gouvernement chinois pourrait utiliser l'application pour espionner les Américains ou influencer secrètement l'opinion publique aux Etats-Unis.

Il a par ailleurs fait savoir qu'il était en discussion avec plusieurs interlocuteurs au sujet de l'achat de TikTok, notamment Elon Musk, Larry Ellison et le géant de la technologie Microsoft.