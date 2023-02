Séisme en Turquie : quatre Français parmi les victimes, annonce le Quai d'Orsay

Quatre ressortissants français font partie des victimes du violent séisme survenu en Turquie et en Syrie lundi, a annoncé vendredi le ministère français des affaires étrangères. "Nous déplorons à cette heure quatre victimes françaises", a-t-il indiqué à l'AFP, précisant qu'elles ont toutes péri en Turquie.

Plus de 22.000 morts

Le Quai d'Orsay ajoute qu'il suit "avec la plus grande attention la situation des Français présents dans la zone au moment des séismes, en lien avec les autorités turques". Pour assurer leur mise en protection, le Centre de crise et de soutien du ministère et l'ambassade française à Ankara ont ouvert des cellules de crise.

"Compte tenu de la situation difficile dans cette zone, nous recommandons instamment aux Français qui auraient envisagé de s'y rendre de reporter tout projet de déplacement", demande par ailleurs le ministère. Au total, plus de 22.300 personnes sont mortes dans l'une des pires catastrophes survenues dans la région depuis un siècle.