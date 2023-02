Séisme en Turquie : les Français d'origine turque prennent les premiers vols pour aider les victimes

En Turquie, alors que certaines zones sinistrées attendent encore de l'aide, les sauveteurs tentent de trouver autant de survivants que possible sous les décombres. Le séisme qui a touché une zone conséquente du pays, a causé la mort d'au moins 12.800 personnes. En France, la communauté turque souhaite aider et certains, comme ces deux cousins qu'Europe 1 a rencontré, s'en vont pour leur pays d'origine.

Accompagnés de leurs femmes, à l'aéroport de Roissy, c'est sans elles que Serkan et César prendront leur vol direction la ville de Hatay. L'une des compagnes ne cache pas son inquiétude, bien que fière de l'initiative de son mari : "J'espère qu'ils vont aider beaucoup de gens et ça va servir à quelque chose. Il y a beaucoup de stress là." Et le départ en urgence ne les a pas empêchés d'être prévoyants.

>> LIRE AUSSI - Séisme en Turquie : première distribution de nourriture à Iskenderun

Equipés d'un radar sismique d'une valeur de 40.000 euros

"Je me suis équipé de bottes et d'une veste pour me tenir au chaud pendant très longtemps.", informe l'un d'eux avant d'évoquer le précieux appareil qui leur a coûté 40.000 euros : "C'est un radar sismique qui permet de détecter des personnes vivantes sur les débris". Ce dispositif, de la taille d'un sac à dos permettra aux sauveteurs d'être plus efficaces dans leurs recherches de sinistrés.

Cesar et Serkan arriveront en premier lieu à Istanbul, d'où ils rejoindront les lieux touchés par les tremblements de terre.