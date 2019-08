Russie : un Français condamné à 10 mois de prison pour tentative de corruption

Lundi, un tribunal russe a condamné à 10 mois de prison ferme un Français reconnu coupable d'avoir tenté de corrompre des policiers lors d'un contrôle d'identité. Son avocat dénonce une décision "incompréhensible".

Arrêté fin mars

Incarcéré en détention provisoire depuis cinq mois en Russie, Gurvan Le Gall, qui dément les faits, devra encore purger 47 jours de prison, conformément au système de comptage de la justice russe.

Originaire du Havre, en Normandie, Gurvan Le Gall, 40 ans, est le fondateur d'une école de cours de français en ligne dans la ville russe de Samara, sur la Volga. Il avait été arrêté fin mars à Togliatti, près de Samara, lors d'un contrôle de police au cours duquel, ne disposant pas de tous les documents administratifs en règle, il aurait proposé un pot-de-vin de 15.000 roubles (environ 200 euros) aux policiers, selon l'accusation.

"Je veux retourner en France, au Havre"

Selon son avocat Alexandre Delavay, qui a dénoncé une décision de justice "totalement disproportionnée" et "incompréhensible", Gurvan Le Gall était alors convaincu de payer une amende aux policiers, et ne tentait pas de les corrompre. "On lui fait payer le fait de ne pas avoir plaidé coupable" dans un système judiciaire russe où les acquittements sont rares, a ajouté Alexandre Delavay, Delavay.

"Je suis très fatigué de cette histoire. Je suis en prison depuis cinq mois sans moyen de contacter mes proches et ma soeur, que j'aime beaucoup. Je veux retourner en France, au Havre, où ils se trouvent", a déclaré Gurvan Le Gall lors de l'audience, selon des propos rapportés en russe par les médias locaux.