Guerre en Ukraine : l'armée dit avoir libéré une localité sur le front sud

L'ESSENTIEL

L'armée ukrainienne a dit lundi avoir libéré Rivnopil, une localité de la région de Donetsk située sur le front sud, dans la zone où les troupes de Kiev ont légèrement progressé ces dernières semaines. "Les forces de défense ont repris Rivnopil. Nous avançons", a indiqué sur Telegram la vice-ministre de la Défense, Ganna Maliar. Située à environ 100 km au sud-ouest de Donetsk, Rivnopil se trouve dans une zone où les forces ukrainiennes sont à l'offensive et ont repris plusieurs villages après presque deux semaines de combats.

Les informations à retenir : L'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive et aurait récupéré la ville de Rivnopil, dans la région de Donetsk.

En Russie, la situation semble revenir à la normale, deux jours après la rébellion avortée du groupe Wagner.

Vladimir Poutine est apparu dans une vidéo du Kremlin.

La Russie avait reconnu combattre dans la zone le 16 juin, deux semaines après le lancement de la contre-offensive de Kiev visant à reconquérir l'ensemble des territoires occupés par Moscou. Appuyée par l'aide militaire occidentale, l'armée ukrainienne a repris à ce stade une dizaine de localités, la plupart sur le front sud où elle tente de percer les défenses russes, les principales lignes se trouvant encore à plusieurs kilomètres de là.

Selon des analystes militaires, l'armée ukrainienne attaque depuis plusieurs semaines dans trois directions principales : au sud d'Orikhiv en direction de Tokmak, dans la région de Zaporijjia ; autour de Rivnopil, non loin de Vougledar ; et également sur le front est, autour de Bakhmout. Dans un entretien à la BBC diffusé mercredi dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait reconnu que les progrès de cette offensive d'ampleur étaient pour le moment "plus lents que désiré".

L'annonce de la prise de Rivnopil intervient deux jours après qu'une rébellion armée menée par le groupe paramilitaire Wagner, finalement avortée, a ébranlé le pouvoir russe.

La Suède annonce une aide humanitaire de 32,5 millions d'euros à l'Ukraine

La Suède a annoncé lundi un nouvelle aide humanitaire de 380 millions de couronnes (32,5 millions d'euros) à destination de l'Ukraine, consacrée aux produits de première nécessité. "Nous savons qu'il y aura de grands besoins humanitaires", a déclaré Johan Forsell, ministre du commerce, citant la contre offensive ukrainienne face aux forces russes, ainsi que la destruction du barrage de Kakhovka.

Ce paquet d'aide vise avant tout les "besoins les plus urgents", a-t-il dit : denrées alimentaires, eau, produits de soins et divers soutiens à la société civile. "Cette année, l'Ukraine est le premier bénéficiaire de l'aide" suédoise, selon le ministre, ce qui devrait perdurer pendant les années à venir, a-t-il ajouté. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, la Suède a annoncé 1,9 milliard (près de 163 millions d'euros) de couronnes d'aide humanitaire au pays, en plus des quelque 17 milliards de couronnes d'aide militaire.

Première apparition de Poutine depuis la fin de la rébellion, dans une vidéo du Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine a fait lundi sa première apparition depuis la fin de la révolte des paramilitaires de Wagner, s'adressant, dans une vidéo diffusée par le Kremlin, à un forum consacré à l'industrie et la jeunesse. La vidéo montre le président assis à un bureau, sans que l'on puisse déterminer où et quand cela a été filmé.

Dans l'allocution, il ne mentionne pas la mutinerie armée qui a ébranlé la Russie, mais évoque les "défis" auxquels l'industrie fait face du fait des sanctions occidentales.