Guerre en Ukraine : la rébellion de Wagner en Russie a-t-elle rebattu les cartes du conflit ?

La crise interne en Russie, provoquée par la rébellion du groupe Wagner et de son chef Évguéni Prigojine contre l'armée russe, aurait bien semé le trouble sur le champ de bataille en Ukraine. L'armée de Volodymyr Zelenksy en a ainsi profité pour avancer sur le front Est du pays, dans six localités, dont Bakhmout, ville gagnée par Wagner il y a un mois. "Il y a des progrès dans toutes les directions", assurait Hanna Maliar, vice-ministre de la Défense, alors que la rébellion du groupe Wagner était encore en cours.

La contre-offensive ukrainienne se poursuit donc, sans être impactées ni négativement ni positivement par la révolte de 24 heures, selon le général Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême de l'OTAN. "Ils peuvent en tirer la conséquence que le moral des troupes n'est peut-être pas au mieux, mais ils ne peuvent pas en tirer des conclusions très concrètes pour leur contre-offensive", analyse-t-il. "Ça ne changera rien à la nature de l'opposition. Ils ne peuvent pas présumer que ça va affaiblir les Russes et ce n'est pas le cas. Au bout du compte, peut-être une petite satisfaction de voir Poutine en difficulté, mais pas beaucoup plus."

"Les Ukrainiens comprennent mieux comment fonctionne le dispositif russe"

Pour le général, la journée de samedi pourrait tout de même avoir un effet sur le long terme en ce qui concerne la tactique de guerre ukrainienne. "On est toujours à peu près dans le même équilibre. D'un autre côté, les Ukrainiens comprennent mieux comment fonctionne le dispositif russe et où en sont les faiblesses, donc on pourra avoir dans les jours à venir des avancées un peu plus significatives", conclut-il enfin.

De son côté, la Russie annonce, elle, avoir repoussé plusieurs assauts des forces ukrainiennes sur ce même front Est, ainsi que la mort de cinq personnes à Kiev après une attaque aérienne samedi.