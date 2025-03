Russie : ce que l'on sait de l'attaque massive de drones ukrainiens qui a fait trois morts

Dans la nuit de lundi à mardi, la Russie a subi une attaque massive de drones ukrainiens, la plus grande depuis l'assaut contre l'Ukraine. Cette attaque d'ampleur a fait trois morts et 18 blessés. Elle intervient le jour où des discussions sont menées en Arabie saoudite pour parvenir à un cessez-le-feu partiel avec Moscou.

La Russie a subi dans la nuit de lundi à mardi une attaque massive de drones ukrainiens, la plus grande depuis l'assaut contre l'Ukraine, qui a ciblé en particulier la région de Moscou, faisant au moins trois morts. Cette attaque d'ampleur intervient le jour où des responsables ukrainiens et américains se retrouvent en Arabie saoudite pour discuter notamment d'une proposition de Kiev en vue d'un cessez-le-feu partiel avec la Russie.

Six drones interceptés près de la centrale nucléaire de Koursk

Selon les autorités russes, ces frappes ont fait trois morts et 18 blessés, dont un enfant. Les villes de Vidnoïe, Domodedovo, Ramenskoïe et le village de Sapronovo, tous situés au sud de la capitale, ont été touchés. Le ministère russe de la Défense a rapporté avoir abattu 343 drones au cours de cette attaque, dont 91 dans la région de Moscou, située à plus de 400 kilomètres de la frontière ukrainienne, et 126 au-dessus de la région de Koursk, frontalière de l'Ukraine. Selon lui, six drones ont été interceptés "près de la centrale nucléaire de Koursk".

A Ramenskoïe, où se situe notamment un aérodrome militaire, des habitants interrogés par l'AFP ont témoigné d'un "grondement terrible". Jusqu'à ce matin "nous savions qu'il y avait la guerre mais nous n'en avions pas conscience. Maintenant elle est là", a constaté Svetlana, vendeuse de 59 ans.

Dans cette ville à 40 km au sud-est de Moscou de Moscou, un immeuble résidentiel de 22 étages a été touché. Au moins deux appartements ont été endommagés, et des éclats de verre et d'autres débris jonchaient le sol sur des dizaines de mètres.

L'attaque ukrainienne est un échec pour les autorités russes

Dans le village de Sapronovo, à environ 10 kilomètres de Moscou, un drone a touché le 21e étage d'un immeuble résidentiel de 25 étages, détruisant des fenêtres et un balcon, selon les journalistes de l'AFP. "Cela s'est passé à cinq heures du matin. Nous dormions, une explosion s'est produite. Les enfants ont crié", a raconté à l'AFP Evguenia Bakatouïeva, 38 ans, qui était avec ses trois enfants au moment de l'attaque. Dans son appartement, la fenêtre de la cuisine a été brisée. "Cela fait peur, très peur", ajoute cette employée d'un salon de beauté.

"Jusqu'ici, je n'avais vu ça qu'à la télé", dit Artiom, qui travaille chez un concessionnaire automobile et dont l'appartement a subi des dégâts. "C'est une image qui fait peur quand tu la vois dans ta vie quotidienne", confie l'homme de 34 ans qui n'a pas donné son nom.

Les autorités russes ont assuré que l'attaque ukrainienne était un échec. "La plus grande attaque de drones ennemis contre Moscou a été repoussée", s'est félicité le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine sur Telegram. Les habitants de Moscou et de ses environs n'ont pas été prévenus de l'attaque en cours, les sirènes d'alerte n'ayant pas été déclenchées en dépit de la menace.

Cette attaque s'est produite à quelques heures de pourparlers en Arabie saoudite entre représentants ukrainiens et américains. Kiev devrait y présenter une proposition de "trêve dans les airs" et "en mer", en réponse aux pressions de l'administration de Donald Trump.

Une attaque qui doit inciter Moscou à se saisir d'une proposition de trêve

L'armée ukrainienne lance régulièrement des drones contre la Russie, en réponse aux frappes russes qui visent quasi quotidiennement le pays depuis trois ans et l'assaut lancé par le Kremlin. Un responsable ukrainien a indiqué que l'attaque nocturne devait inciter Moscou à se saisir d'une proposition de trêve. "Il s'agit là d'un signal supplémentaire adressé à (Vladimir) Poutine pour l'inciter à s'intéresser à une trêve aérienne", a déclaré Andriï Kovalenko, porte-parole du Centre gouvernemental ukrainien contre la désinformation.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a lui dénoncé une attaque ayant frappé "des infrastructures sociales, des immeubles d'habitation". Selon le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, l'une des personnes tuées est un gardien de 38 ans d'un site de la compagnie agro-industrielle Miratorg, dont plusieurs locaux ont été endommagés dans l'attaque à Domodedovo. Un autre homme, de 50 ans, est décédé à l'hôpital et un homme et une femme ont été hospitalisés dans un état grave.

De nouveaux bombardements contre l'Ukraine

L'attaque intervient également le jour où le secrétaire général de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Feridun Hadi Sinirlioglu, était à Moscou pour s'entretenir avec le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. "Ce n'est pas la première visite à Moscou d'une délégation internationale de haut niveau qui est accompagnée par une attaque de drones des forces ukrainiennes", a écrit sur Telegram, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

L'Ukraine a aussi subi de nouveaux bombardements russes, comme presque toutes les nuits. Selon l'armée de l'air, 126 drones et un missile balistique ont visé le pays. Les dégâts, selon les autorités, sont limités. "J'espère vraiment que nous verrons la fin de la guerre très rapidement et les gens ne seront plus témoins de tels incidents ni à Moscou, ni à Kiev", a déclaré Feridun Hadi Sinirlioglu à l'issue de ses pourparlers avec Sergueï Lavrov.