Pascal Praud et vous - La France menacée par la Russie ? «Monsieur Poutine a intérêt à casser nos sociétés», avance le général Dominique Trinquand

Emmanuel Macron a pointé une "menace russe" envers la France lors de son allocution télévisée début mars. Selon le général Dominique Trinquand, intervenu dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Vladimir Poutine "a intérêt de casser nos sociétés".

Dans son allocution télévisée le 5 mars dernier, Emmanuel Macron déclarait que "la menace russe" était "là" et touchait "les pays d'Europe", en parallèle de la guerre en Ukraine. Le général Dominique Trinquand partage l'analyse d'une "menace existentielle de la Russie", et une guerre qui "se fait de différentes formes". "Il y a une guerre qui est déjà en cours, c'est la guerre cyber, et la guerre de communication. Dans ce domaine-là, pourquoi la menace est-elle existentielle de Monsieur Poutine ? Parce qu'il a intérêt à casser nos sociétés", affirme-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.