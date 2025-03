EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Moscou visée par une attaque «massive», 337 drones ukrainiens abattus

Moscou a été la cible d'une attaque massive de drones ukrainiens dans la nuit de lundi à mardi, faisant au moins un mort et trois blessés, selon le gouverneur de la région, Andreï Vorobiov. Les frappes ont touché plusieurs localités de la banlieue sud de la capitale russe, dont Leninski et Domodedovo, alimentant les tensions entre les deux pays.

Une attaque "massive" de dizaines de drones ukrainiens a visé Moscou et plusieurs régions russes dans la nuit de lundi à mardi, faisant au moins un mort à quelques heures de pourparlers en Arabie Saoudite entre représentants ukrainiens et américains. "La défense antiaérienne du ministère de la Défense continue de repousser une attaque massive de drones ennemis visant Moscou", a déclaré sur Telegram, Sergueï Sobianine.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les informations à retenir : La Russie dit avoir abattu 337 drones ukrainiens, dont 91 dans la région de Moscou

L'Ukraine va exposer mardi aux États-Unis un plan pour un cessez-le-feu partiel avec la Russie lors d'une réunion en Arabie saoudite

L'aéroport international de Vnoukovo a interrompu son trafic tandis que les trois autres aéroports qui desservent Moscou, Domodedovo, Joukovski et Cheremetievo, ont "mis en place des restrictions temporaires"

69 drones interceptés

Aux premières heures de la matinée, il a précisé qu'au moins 69 drones avaient été interceptés dans Moscou et sa région. "Les spécialistes des services de secours travaillent sur les lieux de chute de débris", a-t-il indiqué. Le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov a fait état d'un mort et de trois blessés dans l'attaque, dans deux localités situées dans la grande banlieue sud de la capitale.

Dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, des attaques de drones des "forces armées ukrainiennes" ont également eu lieu, "sans faire de victimes", selon le gouverneur Viatcheslav Gladkov. Un drone a également été "neutralisé" par la défense antiaérienne dans la région de Vladimir, à l'est de Moscou, selon les autorités locales.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des médias russes ont diffusé sur les réseaux sociaux des images d'immeubles d'habitations touchés par des chutes d'appareils, avec des fenêtres brisées ou des trous dans des toits. Selon le maire de Moscou, les drones ont notamment touché le village de Sapronovo et la ville de Ramenskoïe, dans la grande banlieue de la capitale.

Trafic aérien perturbé

L'aéroport international de Vnoukovo a interrompu son trafic tandis que les trois autres aéroports qui desservent Moscou, Domodedovo, Joukovski et Cheremetievo, ont "mis en place des restrictions temporaires", a indiqué Rosaviatsia, l'agence fédérale russe de l'aviation.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Si l'Ukraine et la Russie envoient quotidiennement des dizaines de drones vers leurs territoires respectifs, la capitale russe est elle-même rarement touchée. Fin décembre, une attaque massive de drones ukrainiens avait endommagé des immeubles et forcé des évacuations dans la ville de Kazan, dans le centre de la Russie.

Un plan pour un cessez-le-feu partiel présenté mardi

L'Ukraine va exposer mardi aux États-Unis, lors d'une réunion en Arabie saoudite, un plan pour un cessez-le-feu partiel avec la Russie. Ces discussions à Jeddah seront les premières à ce niveau entre responsables ukrainiens et américains depuis la visite désastreuse du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche fin février.

La suite après cette publicité

Pour avancer, l'Ukraine arrive à Jeddah avec une proposition, a indiqué lundi à l'AFP un haut responsable ukrainien sous couvert de l'anonymat : une "trêve dans les airs" et "en mer" avec Moscou. "Ce sont les options de cessez-le-feu qui sont faciles à mettre en place et à surveiller et il est possible de commencer par elles", a-t-il ajouté.