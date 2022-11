Russie : au coeur du Kremlin, résidence des tsars devenu siège de la présidence

Au 278ème jour de l'offensive russe, Europe 1 vous emmène au cœur du palais présidentiel en Russie. Le Kremlin est la résidence principale du chef de l'État, à savoir Vladimir Poutine, ainsi que son lieu de travail. Un lieu chargé d'histoire, répertorié au patrimoine mondial de l'Unesco. Kremlin ou Kremol signifie forteresse en russe. Dans le pays, plusieurs villes possèdent des Kremlins, mais celui de Moscou est devenu l'une des plus importantes fortifications d'Europe. Plus de 27 hectares trônent en plein centre-ville. Entouré d'un haut mur de brique et de 19 tours décorées chacune d'une étoile en verre de plus d'une tonne - c'est la plus ancienne partie de la capitale, construite entre le 14ème et le 15ème siècle.

Les secrets du Kremlin

Le Kremlin se situe au cœur la place Rouge et aux bords de la rivière Moskova. En hiver, le paysage se transforme sous les flocons de neige. A Moscou, les températures sont déjà négatives à l'approche du mois de décembre. Résidence des tsars puis du gouvernement soviétique, le Kremlin est aujourd'hui le siège de la présidence - le symbole du pouvoir russe qui nourrit fantasmes et légendes. Notamment celle d'un métro caché : de mystérieux tunnels qui passeraient sous le Kremlin pour rejoindre notamment les quartiers généraux des services secrets. Son existence n'a jamais été confirmée ou démentie par les autorités russes.