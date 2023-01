Russie : cette nouvelle température record pour Iakoutsk, «ville la plus froide du monde»

Une vague de froid dans "la ville la plus froide du monde" ? -62,7 degrés... Cela faisait plus de deux décennies que Iakoutsk, en Russie, n'avait pas connu de telles températures. Selon la CNN, deux jours avant ce nouveau record, la ville avait déjà vu le mercure descendre sous les -50 degrés. Les températures enregistrées dans la région sont particulièrement basses et sont inférieures de plus de 20 degrés à la moyenne pour un mois de janvier, considéré comme étant le plus froid de l'année à Iakoutsk (-40 degrés).

Le froid, un danger pour l'Homme

Cette ville, capitale de la République de Sakha dans l'est de la Sibérie, est considérée comme l'un des endroits les plus froids de la planète. Si la majeure partie de la Russie enregistre ces derniers jours des températures records, la vague de froid qui frappe Iakoutsk est anormalement longue. Habitués des grands froids, les habitants de la ville prennent tout de même des précautions supplémentaires face à de telles températures pouvant être dangereuses pour l'Homme. Un froid glacial de ce genre peut entraîner des engelures pouvant provoquer des douleurs intenses dans les extrémités du corps.

"Soit vous vous adaptez et vous vous habillez en conséquence, soit vous souffrez", souligne à Reuters un habitant vêtu de deux écharpes et de plusieurs couches de gants et de cagoules. "Vous ne pouvez pas combattre le froid", ajoute-t-il. Selon une autre passante interrogée, il faut s'habiller chaudement, "en couches, comme un chou".

Un "brouillard glacé"

En hiver, la visibilité dans la ville est fortement réduite en raison d'un "brouillard glacé". Selon l'Université fédérale du Nord-Est de Iakoutsk, ce phénomène se produit lorsque "l'air est si froid que l'air chaud des maisons, des personnes et des voitures ne peut pas monter" et donc bloque la vapeur au sol. Face à cette vague de froid, l'Université précise, dans un avis transmis à ses étudiants et particulièrement aux nouveaux, que "ce n'est pas une bonne idée de sortir dans les rues en hiver lorsque la température descend en dessous de -40 degrés".

Une ville frappée par le dérèglement climatique

Ce n'est pas la première fois que la ville russe est victime de phénomènes climatiques extrêmes. Si beaucoup de régions du monde subissent les conséquences du dérèglement climatique, Iakoutsk avait déjà fait parler d'elle en juillet 2022. D'importants incendies avaient touché les forêts proches de la ville, provoquant une épaisse fumée recouvrant toute la région. Par ailleurs, des scientifiques s'inquiètent du nombre croissant d'incendies qui frappent régulièrement la Sibérie, causés par le réchauffement climatique.