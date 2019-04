Royaume-Uni : un humoriste meurt en plein spectacle

Ian Cognito, célèbre humoriste britannique, est mort jeudi à l'âge de 60 ans, en pleine représentation, rapporte The Times. Le comédien, de son vrai nom Paul Barbieri, se produisait dans une salle d'Oxford, quand il s'est effondré sur sa chaise. Mais le public a mis de longue minutes à réagir et a continué à rire, croyant à un élément du spectacle, Ian Cognito ayant réalisé quelques minutes plus tôt un sketch sur un homme victime d'un arrêt cardiaque.

"Ce n'est qu'après cinq minutes qu'un de ses assistants est monté sur scène pour découvrir que le comique avait arrêté de respirer. Il semble avoir été victime d'une crise cardiaque", raconte un spectateur dans The Times.

"On s'est senti mal après ça". "Nous pensions que cela faisait partie du spectacle. On s'est senti mal après ça. On est juste resté assis pendant cinq minutes, à le regarder et à se moquer de lui", explique un autre, cité par la BBC. Deux infirmier et infirmière, ainsi qu'un policier, sont également montés sur scène pour tenter de pratiquer un massage cardiaque, avant l'arrivée des secours. Mais l'artiste a été déclaré mort peu après.

Sur Facebook, les gérants de la salle de spectacle ont rendu hommage à Ian Cognito, précisant que ces quelques minutes d'inaction du public n'ont fait "aucune différence".