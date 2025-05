Le Royaume-Uni, la France et les pays du nord de l'Europe soutiennent la proposition de cessez-le-feu de 30 jours avancée par Trump

Ce jeudi, Donald Trump a appelé à un "cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours" en Ukraine et les deux pays "devront rendre des comptes" s'il n'est pas respecté. Une proposition de cessez-le-feu soutenue par le Royaume-Uni, la France et les pays du nord de l'Europe.

Le Royaume-Uni, la France et les pays du nord de l'Europe ont annoncé vendredi soutenir la proposition d'un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours en Ukraine avancée par le président américain Donald Trump.

"Nous avons besoin d'un cessez-le-feu inconditionnel, qui doit d'abord être surveillé et respecté avant de pouvoir passer aux négociations sur les grandes questions afin de parvenir à une paix durable", a dit le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre à l'occasion de la réunion des dix pays de la JEF (Joint expeditionary force) à Oslo.

Si ce cessez-le-feu "n'est pas respecté, des sanctions devraient être imposées"

Ces pays se sont entretenus jeudi soir au téléphone séparément avec Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Si ce cessez-le-feu "n'est pas respecté, des sanctions devraient être imposées", a ajouté M. Støre, précisant qu'il s'agissait là "d'une approche concertée qui est actuellement adoptée par les États-Unis, les Européens et l'Ukraine".

Donald Trump a appelé jeudi à un "cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours" en Ukraine. La Russie comme l'Ukraine "devront rendre des comptes" et "si le cessez-le-feu n'est pas respecté, les États-Unis et leurs partenaires imposeront d'autres sanctions", a menacé le président américain sur son réseau Truth Social.

Emmanuel Macron est allé dans le même sens, demandant à Moscou d'accepter cette proposition. "L'Ukraine a déjà depuis près de deux mois marqué son accord à ce cessez-le-feu. J'attends désormais que la Russie en fasse de même", selon un message posté sur X.

"Les États-Unis ont deux séries de sanctions sur la table"

"À défaut, nous serons prêts à réagir fermement, avec tous les Européens et en étroite concertation avec les États-Unis", a-t-il mis en garde. Lors de la conférence de presse finale de la JEF, le président finlandais Alexander Stubb a indiqué que des potentielles sanctions "ont été évoquées par le président Zelensky et concernent le secteur bancaire et le secteur énergétique".

"Les États-Unis ont deux séries de sanctions sur la table (..) cela devrait avoir un effet dissuasif ou, pour le dire de manière plus diplomatique, inciter la Russie à respecter le cessez-le-feu", a-t-il ajouté. Le président finlandais s'est dit "prudemment optimiste quant au fait qu'à ce moment précis, nous allons dans la bonne direction, tant sur le plan militaire sur le terrain, comme l'a souligné Zelensky, qu'en termes de cessez-le-feu et de processus de paix".

La Force expéditionnaire conjointe (JEF) est dirigée par le Royaume-Uni et comprend les États nordiques et baltes ainsi que les Pays-Bas. La JEF a par ailleurs proposé à l'Ukraine un "partenariat renforcé" qui portera sur "des exercices pertinents, la participation à des formations conjointes" ainsi que sur la coopération en matière d'innovation technique, a indiqué le Premier ministre norvégien.