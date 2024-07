Royaume-Uni : après sa défaite électorale, Rishi Sunak annonce sa démission de la tête du parti conservateur

Le Premier ministre britannique sortant Rishi Sunak a annoncé vendredi sa démission de la tête du Parti conservateur après sa cuisante défaite aux législatives, présentant ses excuses aux Britanniques en quittant Downing Street."Je voudrais dire avant tout : je suis désolé", a-t-il déclaré sur le perron de la résidence officielle des Premiers ministres avant d'aller présenter sa démission du gouvernement au roi Charles III.

"Je me suis donné tout entier à ce travail, mais vous avez envoyé un signal clair : le gouvernement du Royaume-Uni doit changer. Et c'est le seul jugement qui compte". "Après ce résultat, je quitterai le poste de chef de parti, pas immédiatement, mais une fois que tout sera en place pour désigner mon successeur", a-t-il précisé.

Une défaite historique

Face à un Labour triomphant, le Parti conservateur britannique a essuyé lors de ces législatives sa pire défaite depuis le début du XXe siècle: seulement 121 députés ont été élus, contre 365 il y a cinq ans sous l'ancien Premier ministre Boris Johnson, selon des résultats quasi définitifs. Il y a six semaines, Rishi Sunak avait fait le pari de convoquer des élections législatives plus tôt que prévu, tentant le tout pour le tout face à l'avance considérable du Labour et espérant être porté par une amélioration de la situation économique.

Sunak, 44 ans, était entré à Downing Street en octobre 2022, après le mandat calamiteux de sa prédécesseure Liz Truss, restée en fonction 49 jours et dont le projet de baisse d'impôts non financées avait fait paniquer les marchés et chuter la livre.

Un Premier ministre impopulaire

Plus jeune Premier ministre britannique depuis 200 ans et premier chef de gouvernement d'origine indienne, Rishi Sunak est parvenu à ramener un peu de stabilité après le chaos de l'ère Boris Johnson. Mais cet ancien banquier multimillionnaire, très impopulaire, n'est jamais parvenu à convaincre les électeurs, profondément lassés par 14 années de gouvernement conservateur.

"Deux générations après l'arrivée de mes grands-parents ici avec peu, j'ai pu devenir Premier ministre et j'ai regardé mes deux jeunes filles allumer des bougies de Diwali (une fête hindoue majeure, NDLR) sur les marches de Downing Street", a-t-il souligné. "C'est un jour difficile, après de nombreuses autres journées difficiles, mais je quitte ce poste honoré d'avoir été votre Premier ministre", a-t-il conclu.