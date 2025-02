Qu'est-ce qu'une «pneumonie bilatérale», la maladie dont souffre le pape François ?

Le pape François est touché par une "pneumonie bilatérale" selon un communiqué du Vatican. Le souverain pontife avait initialement hospitalisé pour une bronchite avant de voir son séjour à l'hôpital être prolongé. Le Saint-Siège a donc informé que les engagements du pape dans la semaine sont annulés.

Le Vatican a assuré que le pape François souffrait d'"une pneumonie bilatérale qui a nécessité une nouvelle thérapie médicamenteuse". Le souverain pontife est actuellement hospitalisé depuis le 14 février après avoir été d'abord admis pour une bronchite.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Cette pathologie est plus susceptible d'empirer pour les personnes âgées et ainsi se transformer en pneumonie lorsque l'infection respiratoire initiale se propage des bronches aux poumons. La bronchite se manifeste par une légère toux, le nez qui coule et de la fièvre. La pneumonie détériore cet état avec une toux très importante, un fort rythme cardiaque et une difficulté à respirer selon le ministère de la Santé.

La pneumonie bilatérale est une pathologie grave pour les personnes âgées

Pour différencier cette pathologie d'une autre, il est nécessaire d'effectuer une radiographie des poumons pour assurer le diagnostic. Celle du pape François est même d'une forme plus sévère : la pneumonie bilatérale. Dans ce cas précis, les deux poumons sont touchés par l'infection, ce qui favorise l'apparition d'une détresse respiratoire.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"L’infection polymicrobienne, qui s’est déclarée sur fond de bronchectasie et de bronchite asthmatique, et qui a nécessité l’utilisation d’une antibiothérapie à base de cortisone, rend le traitement thérapeutique plus complexe", a détaillé le Saint-Siège dans un communiqué.

La santé du pape est donc particulièrement scrutée en raison de son âge et de ses antécédents médicaux. François a ainsi perdu une partie de son poumon lors de sa jeunesse. Il s'agit ici de la quatrième hospitalisation du chef de l'Eglise catholique en quatre ans. Un bilan sans doute favorisé par l'emploi du temps très soutenu d'un souverain pontife qui effectue de nombreux voyages à travers le globe.