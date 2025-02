«On se réfugie dans la prière» : à Paris, les fidèles se mobilisent pour la santé du Pape François

La santé du pape inquiète à travers le monde. Le souverain pontife est hospitalisé depuis bientôt une semaine à Rome. Et si le Vatican se veut rassurant, dans les églises parisiennes, de nombreux fidèles prient pour que le pape François puisse rapidement retrouver une bonne santé.

La santé du pape François inquiète les fidèles. Souffrant d'une bronchite depuis la semaine dernière, le souverain pontife est actuellement hospitalisé. Et même si le Vatican donne des nouvelles rassurantes, à Paris, ils sont nombreux à prier pour la santé du pape.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Se mobiliser à Paris, malgré la distance avec Rome

Devant une église parisienne, l'inquiétude se lit sur le visage des fidèles au moment d'entamer la messe. Ils sont nombreux à avoir une pensée pour le pape François. "On est désolés, on aime beaucoup notre pape François, donc on espère vivement qu'il se rétablisse et qu'il puisse continuer sa mission", confie une fidèle au micro d'Europe 1. Avant d'ajouter "mettre toujours un petit cierge et se réfugier dans la prière".

Une prière qui a aussi fait Nathalie, venue spécialement à la messe pour soutenir le pape François. Avec une devise en tête : loin des yeux, mais près du cœur. "On essaye de faire tout ce qu'on peut par la pensée, par notre présence. Comme on ne peut pas être là-bas, on fait ce qu'on peut ici", confie-t-elle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un pape apprécié de tous

À ses côtés, Florence a, elle aussi, une pensée pour le souverain pontife qu'elle affectionne tout particulièrement. "J'ai prié pour François aujourd'hui. Je pense qu'il a fait énormément de bien à l'Église. Et surtout, il a été là à des périodes de crise assez importante. Et moi, je suis hyper sensible à son message sur l'écologie et je pense qu'il a fait beaucoup de bien à des gens qui n'étaient pas forcément chrétiens. Il était le bon pape au bon moment", conclut la jeune parisienne.

Tous assurent qu'ils continueront de prier pour le pape dans les prochains jours en espérant une guérison rapide. De son côté, le pape François, âgé de 88 ans, devrait rester encore à l'hôpital au moins jusqu'à ce mercredi.