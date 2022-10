Qu'est-ce que le 10 Downing Street ?

Les télévisions du monde entier étaient branchées mardi sur le discours d'adieu de Liz Truss et le discours d'arrivée de Rishi Sunak, nouveau Premier ministre britannique. Deux discours prononcés devant l'emblématique 10 Downing Street à Londres, résidence officielle du Premier ministre depuis plus de 200 ans. À quoi correspond exactement ce lieu ?

Le "number ten", comme on l'appelle dans la presse britannique, est à la fois la résidence officielle du Premier ministre et son lieu de travail. C'est aussi ici qu'il reçoit ses invités, les membres de la famille royale ou les dirigeants du monde entier. Cette petite rue en cul-de-sac, au cœur de Londres doit son nom à Georges Downing, un diplomate anglais, qui a fait fortune dans l'immobilier.

En 1735, le roi George II l'offre au Premier ministre. Le 11 Downing Street, juste à côté, est réservé au ministre des Finances. La résidence semble être une maison comme les autres. C'est pourtant derrière cette porte noire, aux ornements modestes qu'ont été prises les décisions britanniques les plus importantes depuis 275 ans. Les deux guerres mondiales y ont été dirigées, Margaret Thatcher, Winston Churchill y ont défilé.

