Les deux quinquennats d'Emmanuel Macron auront été marqués par deux conflits majeurs : la guerre en Ukraine, et le conflit entre Israël et le Hamas, qui déborde aujourd'hui sur le sol libanais et le Hezbollah. Pour autant, si la diplomatie internationale est le pré carré du président de la République, pour Franz-Olivier Giesbert, "la politique étrangère, c'est l'angle mort du macronisme", tacle-t-il au micro Europe1/Cnews/Les Echos du Grand rendez-vous.