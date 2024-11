Présidentielle américaine : une campagne intense terminée pour Donald Trump et Kamala Harris

Un futur président ou une future présidente ? En attendant de connaître la réponse, Donald Trump et Kamala Harris multiplie les meetings en campagne jusqu'à l'essoufflement avec des militants totalement survoltés. La candidate démocrate est même allée physiquement chercher les électeurs et explique que la moindre voix compte.

Kamala Harris a voulu aller au plus près de ses électeurs en Pennsylvanie et elle a frappé en personne aux portes pour convaincre les gens de voter pour elle. Et dans ses discours, elle a choisi de ne pas nommer son adversaire républicain, comme pour montrer qu'il était temps de tourner la page. "L'Amérique est prête à s'engager sur un nouveau chemin où nous ne verrons plus nos concitoyens comme des ennemis, mais comme des voisins", conte-t-elle devant une foule en délire. Ton radicalement différent du côté de Donald Trump.

Trump pique une énième fois les démocrates

Entre la Caroline du Nord, le Michigan et la Pennsylvanie, le candidat a répété ses thèmes favoris de l'immigration à l'élection volée de 2020. Mais Donald Trump a surtout souligné que les démocrates étaient le "mal incarné, qu'il fallait battre à tout prix".

"Avec votre vote dans cette élection, vous pourrez leur montrer une fois pour toutes que cette nation ne leur appartient pas. Cette nation vous appartient", tente de convaincre le candidat républicain. Les deux candidats devraient se mettre un peu en retrait dans l'attente des résultats. À moins que, comme ils l'avaient fait en 2020, Donald Trump ne se proclame vainqueur dans la nuit avant même le décompte final.