Guerre en Ukraine : Donald Trump annonce un entretien téléphonique lundi avec Vladimir Poutine

Article Suggestions

Donald Trump a annoncé qu’il s’entretiendrait lundi par téléphone avec Vladimir Poutine, puis avec Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants de l’Otan. L’objectif : obtenir un cessez-le-feu et mettre fin à la guerre en Ukraine, au lendemain de discussions de paix entre Kiev et Moscou, une première depuis 2022.