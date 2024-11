Elections américaines 2024 : combien gagne le président des États-Unis ?

Qui de Kamala Harris ou de Donald Trump va s’asseoir pour les quatre prochaines années dans le mythique bureau ovale de la Maison-Blanche ? S’il faut attendre encore un peu de patience pour connaître le résultat des élections américaines, une chose est certaine : le salaire du président. La 47è personne à diriger les États-Unis, percevra 400.000 dollars brut par an, soit un peu plus de 368.000 euros, au taux de change en vigueur courant octobre 2024. Sur l’ensemble de son quadriennat, "l’homme le plus puissant du monde" va donc toucher 1,6 million de dollars par an, soit un peu moins d'un million et demi d'euros.

De très nombreux avantages

Une rémunération qui s'accompagne de plusieurs avantages. Le locataire de la Maison-Blanche a ainsi le droit à un peu plus de 91.000 euros pour ses voyages, presque 17.500 euros pour ses divertissements, sans oublier une allocation non-imposable de près de 46.000 euros. Tous ces frais annexes doivent en revanche être strictement dépensés dans le cadre des fonctions présidentielles.

Par ailleurs, la ou le futur(e) président(e) pourra accéder au célèbre avion Air Force One, l'hélicoptère Marine One, le logement de la Maison-Blanche et l'utilisation de son personnel, sans oublier la limousine présidentielle accompagnée de son chauffeur.

À l'instar des présidents français avec le fort Brégançon, les présidents américains ont leur lieu de villégiature officiel : Camp David. 50 hectares situés dans le Maryland, à moins de 100 km de Washington, où le locataire de la Maison-Blanche peut se reposer au sein des différents chalets construits dans une forêt, mais aussi se divertir grâce à la piscine, le green de golf ou encore les multiples terrains de tennis... Le Naval Support Support Faicility Thurmont est également un lieu chargé d'Histoire, puisqu'y ont été signés les accords de Camp David du 17 septembre 1978, établissant les conditions de paix entre Israël et l'Égypte sous la médiation de Jimmy Carter, président d'alors.

Top 5 des salaires des chefs d'État à travers le monde

Avec ses 400.000 dollars brut par an, le président américain est le quatrième chef d'État le mieux payé dans le monde, selon le site PoliticalSalaries.com. Il est précédé par le Premier ministre australien avec 412.000 dollars brut par an, le président suisse et ses 569.500 dollars brut annuels. Le chef d'État avec le salaire le plus important est le Premier ministre de Singapour qui caracole en tête du classement avec une rémunération de plus de 1,6 million de dollars brut annuels.

Quant à la France, la fiche de paie d'Emmanuel Macron dévoilé en mai 2024, nous permet d'apprendre que le président a reçu en janvier de cette même année un "traitement de base" de 12.457,10 euros brut - hors indemnités supplémentaires - et un total de 16.039,71 euros brut mensuel. Sur une année, Emmanuel Macron perçoit donc un peu moins de 192.500 euros brut, bien loin des 400.000 dollars du président américain.